"Tipa amargada": Anette Cuburu arremete contra Andrea Legarreta por inventar rumores sobre ella

MÉXICO.- Anette Cuburu es una de las presentadoras más reconocidas de TV Azteca y en el pasado también participó en el programa matutino de Televisa Hoy, donde compartió cámara con Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Raúl Araiza y Roxanna Castellanos. De su paso por el programa quedaron algunas enemistades, rumores y más de un incómodo momento con sus compañeras, en especial con Andrea Legarreta.

En una entrevista para el canal de YouTube de Mara Patricia Castañeda, Cuburu reveló que que ella y Legarreta no tuvieron una buena relación durante el tiempo que se unió al equipo de Hoy. “Creo que Andrea tiene su forma de ser y no es amiga de todo el mundo. Ella decide de quién ser amiga y entre nosotras nunca se dio una amistad, tampoco a mí me gusta forzar las cosas. Yo tengo a mis amigos y no ando por la vida buscando amigos, yo estoy súper concentrada en mi familia y en mis hijos y la gente que no quiere ser mi amiga no tiene por qué serlo, ni lo necesito tampoco”, confesó.

Ante estas afirmaciones sus seguidores la cuestionaron sobre la razón por la que no se lleva bien con la conductora, a lo que Anette respondió: “ella sabrá muy bien lo que hizo”.

Sobre este comentario, cabe recordar que Cuburu estuvo envuelta en rumores de un romance con Raúl Araiza. Esto fue polémico porque cuando se conocieron, en 2008, ambos estaban casados. Cuando TV Notas publicó la noticia del supuesto romance, Cuburu afirma que le dio un ataque de risa a ella y a sus hijos, ya que las fechas que manejaba el medio ni siquiera coincidía con la realidad. Aclaró que el rumor era totalmente falso y además agregó bromeando "Ojalá fuera cierto, no estaría yo tan sola". Esto lo mencionó en una entrevista para Venga la Alegría.

Después declaró que este ha sido el único chisme en el que la han involucrado en toda su carrera y está segura de que lo comenzaron dos personas con intenciones de perjudicarlas. Aunque no dijo nombres, está claro que se refiere a sus compañeras de Hoy, Legarreta y Castellanos, ya que en distintas ocasiones aseguró tener una buena relación con Galilea Montijo.

"Cuando no tienes argumentos ni fotos ni pruebas ni nada de lo que dice una tipa amargada que está infelizmente casada con alguien que no quiere. [...] Ellas son muy infelices, se les ve en la cara" fueron las fuertes declaraciones de la conductora sobre su compañera. "Había dos personas que no querían que yo estuviera en Hoy, porque las opacaba, les hacía sombra", agregó.

Así responde Legarreta

Por su parte, también para Mara Patricia Castañeda, Legarreta habló del momento en el que se enteró de la noticia que publicó TV Notas. Asegura que se comunicó con Cuburu para hablar del asunto, pero ella no estuvo dispuesta a conversar.

Según afirma, no sabía que Anette tenía problemas con ella y fue hasta que vio el comentario a sus seguidores que se sorprendió de conocer el estado de su relación. Agregó que, aunque le mandó mensajes para buscar una reconciliación, se rindió cuando Cuburu le contestó de forma grosera.

Andrea sostiene que ella no fue la fuente del rumor que la involucraba con el conductor. Actualmente, Cuburu trabaja para TV Azteca ya que fue vetada de Televisa luego de su divorcio con Alejandro Benítez, director general de comercialización artística de la televisora.