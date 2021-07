Señalan que hay fraude en el reality de canto de “Venga la Alegría” por favorecer a Anette Cuburu

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el inicio del reality de canto del matutino “Venga la Alegría”, “¡Quiero Cantar!”, para bien o para mal el programa ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales, en donde aseguran que hay fraude por favorecer a Anette Cuburu.

Desde que inició el concurso de canto se han dicho muchas cosas al respecto y se le ha acusado a la producción de copiar el formato de “Las Estrellas Bailan en Hoy”, el reality de baile del matutino de Televisa y que acaba de finalizar hace dos semanas.

Otra de las grandes críticas fue que aparentemente el programa no gustó del todo al público, ya que según Alex Kaffie, los niveles de audiencia no empeoraron pero tampoco mejoraron.

Pero la polémica más severa y que ha sido tendencia es que acusan a Mario Lafontaine, Rocío Banquells y Horacio Villalobos, jueces del concurso, de fraudulentos, ya que tendrían un favoritismo evidente con Anette Cuburu.

Esto, porque desde el lunes pasado que inició el certamen, en sus dos participaciones Anette ha demostrado que no tiene talento para el canto, y a pesar de ser una de las conductoras más queridas de TV Ateca, en esta ocasión no se ha sabido ganar al público.

A diferencia del primer día, en el que Anette Cuburu fue severamente criticada por los jueces, especialmente por Rocío Banquells, quien le hizo ver los múltiples errores ensu desempeño.

La presentadora de televisión ha expresado en carias ocasiones su sueño por querer cantar ante un público, pero al parecer, no gusta del todo a sus seguidores y prácticamente la han hecho pedazos en las redes sociales.

Creen que no tenemos sentimientos, somos seres humanos de carne y hueso y sí me lastiman muchísimo sus comentarios. Estoy a favor de que le vayan a alguien más que no sea yo, obviamente eso es muy válido, pero tampoco se vale ofender y lastimar a la gente", expresó Anette en una publicación de Milenio.