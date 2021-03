"Yo no vuelvo a Televisa ni en drogas": Horacio Villalobos

La noticia de que Horacio Villalobos dejaba el programa televisivo "Venga La Alegría" luego de cumplir un año como conductor junto a otras personalidades como Flor Rubio y Brandón Peniche, puso a sus seguidores expectantes de nuevas noticias y generó controversia acerca de su destino.

Aunque el presentador aclaró que se trataba de una pausa mientras graba una película, el anuncio de que otros de sus compañeros como Peniche y Kristal Silva también se ausentarán incentivó la especulación de que todos se irían a la televisora de su competencia. Villalobos lo negó.

"Yo a Televisa no vuelvo ni en drogas, ¡nunca! Kristal se va a 'Survivor', Brandón a una película y yo estoy feliz de la vida trabajando en TV Azteca y muy contento en Venga La Alegría, aproveché que tenía vacaciones y pedí un permiso para ausentarme", contó Villalobos en entrevista.

En días pasados el también actor se hizo tendencia en Twitter luego de que fuera acusado por Natalia Téllez de ser transfóbico, por haber tratado mal a la actriz Alejandra Bogue. Villalobos se defendió argumentando que él siempre ha apoyado a las personas transgénero y consideró injusto que se le señalara por un problema personal que tuvo en el pasado con una persona que casualmente es trans. Bajo estas circunstancias se argumentó que su salida podría ser a causa de esta controversia, sin embargo, él aseguró que Natalia no tiene ninguna injerencia sobre su trabajo en Azteca.

"¿Qué poder va a tener tal actriz de Televisa? En esa controversia el que gano soy yo, ella me levantó un falso testimonio y yo contesto en redes y sucede que me volví tendencia con el hashtag #YoConHoracio, porque la gente sabe lo que yo he hecho. Esta mujer pecó de desinformada, de ignorancia respecto a lo que he hecho y lo único que logró es que la gente se le volteara".

Nuevo proyecto en cine Villalobos asegura que durante su carrera ha recibido múltiples propuestas de actuación en cine pero ninguno lo había convencido hasta el caso de una película inglesa- estadounidense por la que ahora deja un mes el programa.

"Me hablaron para un casting, una castinera muy importante. La verdad a lo largo de mi carrera yo ya había visto algunos guiones y no me había gustado, me hablaron y me dijeron que era un medio internacional y que había un papel muy bonito e importante para mí, leí el guion y sinceramente me gustó muchísimo, hice el casting y por suerte me quedé. Tuve que negociar con mis jefes y me dieron chance de ausentarme hasta el día 18 de abril, que es domingo, y yo estoy en Venga La Alegría el 19", agregó.

"Había recibido otras propuestas durante mi carrera y no me habían parecido buenos papeles ni me gustaban los guiones y luego tuve la mala suerte de ver las película y dije hay que bueno que no lo acepté, esta promete muchísimo, hay un elenco de muy buenos actores, la película es hablada en inglés, en español, a mí me toca hablar en ambos idiomas".

Además detalló que se trata de un personaje principal y que su participación incluye diálogos en inglés y en español. Estará grabando hasta el 18 de abril en Chiapas con un elenco de actores internacionales importantes. Hoy fue su primer día.

"En las redes sociales la gente inventa mucho, ahora resulta que Natalia Téllez va a tener injerencia en TV Azteca, no, no tiene nada que ver, aquí me apoyaron mis jefes, tanto que me dedicaron un segmento para hablar al respecto".

Asimismo dijo que desconoce si habrá un sustituto durante su ausencia y lamentó que en su primer día ausente haya sucedido el fallecimiento a Alberto Ciurana, director de contenidos de Azteca, con quien compartió más que momentos en los pasillos de los foros.

"Sentí horrible porque yo pensé que sí la iba a librar y ayer en cuanto aterrice aquí en Chiapas me enteré y compartí en Twitter mis recuerdos sobre nuestra relación. Le debo de agradecer que él vio en mí algo que otros no habían visto y la verdad es que sí sentí mucho su muerte y que descanse en paz, fue una persona que conmigo se portó muy bien".