Galilea Montijo se somete a tratamiento estético para lucir más joven

MÉXICO.- La conductora del matutino sorprendió a sus seguidores al aparecer en un live desde su cuenta de Instagram, esto con intención de que la acompañaran a su cita en un consultorio médico.

Galilea Montijo apareció al lado de una doctora que fue la encargada de someter a la presentadora a un famoso tratamiento que busca rejuvenecer la piel a través de una estimulación de colágeno y elastina.

Es para estimular colágeno sin necesidad de inyectar absolutamente nada, el objetivo es que las células trabajen, las células están dormidas desde que tenemos 25 años y es un procedimiento para que empiecen a trabajar, a generar colágeno y elastina. Es un tratamiento para rejuvenecer el cuello, el abdomen, en general la piel”

Montijo compartió todo el procedimiento a través de su red social y explicó a sus seguidores que se hacía este procedimiento estético en el cuello debido a una herencia familiar por parte de su lado materno, pues comenta que su piel tiene bastante elasticidad y hace que su cuello se vea 'raro', algo que no le gusta.

Una vez que le ofrecieron esta oportunidad, la conductora de Hoy no dudó en tomarlo y dijo que estaba dispuesta a cambiarlo: "es que vean, mi madre que amo no me heredó dinero, me heredó esto, mi cuello, pero bueno, ayuda muchísimo el resultado, está cañón", se refirió al tratamiento que según Galilea y la doctora Esmeralda, es bastante famoso.

La especialista del consultorio indicó que este procedimiento puede realizarse en diferentes partes del cuerpo como los brazos, piernas, abdomen o glúteos, ya que su función principal es brindar firmeza a la piel.

Sobre el caso de Galilea Montijo, la doctora explicó que no vería los resultados de su tratamiento hasta los próximos 15 días, además de que es necesario continuar con las sesiones cada dos meses.

Por su parte, la doctora Esmeralda Bastidas comenta en su cuenta de Instagram que ella trabaja con medicina regenerativa, la cual se basa en shots de células madre que son inyectadas y, a partir de esto, las demás células se regeneran.