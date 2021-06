Roxanna Castellanos y cómo se enteró que Paulina Rubio la odia

CIUDAD DE MÉXICO.- Una de las cosas que más popularizó a Roxanna Castellanos fue su imitación de Paulina Rubio. Sin embargo, tuvo que dejar de hacerlos porque se enteró que la cantante no la soportaba.

En el programa “Faisy Nights”, la actriz y comediante fue cuestionada sobre quiénes eran las celebridades más cercanas a ella, mencionando a Galilea Montijo y Kate del Castillo.

Pero la conversación cambió cuando le preguntaron por Paulina Rubio, ella contestó con un rotundo “¡No!”.

Según relató, Roxanna tuvo que dejar de imitar a la intérprete de “Ni una sola palabra” desde hace cuatro años, debido a que Susana Dosamantes, madre de la cantante, fue quien le contó que su hija la odiaba por su show.

Pues tampoco era que mis shows de imitación de Paulina me dejaran tanto... No es cierto, pero si a alguien le molesta, yo se lo dije a su mamá, ‘oye, Susana, yo pensé que le causaba hasta gracia’, porque nunca me metí con las cosas con las que la prensa la critica, no, pero no le gustó”, expresó Castellanos.