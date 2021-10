Organizan colecta para ayudar a Laura Bozzo y nadie coopera

MÉXICO.- La buena intención de Carlos Bonavides de ayudar a Laura Bozzo quedó sólo en eso, porque el actor organizó una colecta con el fin de ayudar a la peruana a saldar su deuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pero nadie quiso colaborar con él.

"Nadie me peló de la recolecta, no tuve ninguna respuesta y yo a la señora Laura no la he visto para nada, no he tenido comunicación con ella, no sé exactamente cuál sea su destino ni su paradero, lo que siempre le he deseado es buena suerte, que arregle su problema porque es una compañera", dijo el actor.

El interprete de "Huicho Domínguez" señaló que al menos para él, Laura Bozzo es una dama a quien admira y respeta, con la que se llevó muy bien durante el tiempo que fueron pareja en el concurso "Las Estrellas bailan en Hoy".

Su situación legal

El problema de Laura Bozzo comenzó cuando presuntamente dispuso de una propiedad que estaba embargada por el SAT, que garantizaba el pago de una deuda de 12 millones 760 mil 071 pesos. El 11 de agosto un juez del Estado de México la vínculo a proceso y le dictó prisión oficiosa, por lo que tenía un plazo de 48 horas para presentarse voluntariamente, de no hacerlo sería considerada prófuga, pero la conductora no acató la orden y no se presentó, tampoco entregó su pasaporte.

A pesar de Laura Bozzo tramitó un recurso de amparo, Juan Miguel Ortiz Marmolejo, titular del juzgado noveno de distrito de amparo y juicios federales, con sede en el Estado de México, le negó la suspensión definitiva, esto le permite a la Fiscalía General de la República detenerla en cualquier momento. La conductora cuenta con una ficha roja de la Interpol, por lo que es buscada en 195 países.