¡Ya van tres!: Reportan participantes lesionados en "Las Estrellas bailan en Hoy!

MÉXICO.- Hace un mes que se estrenó oficialmente la segunda temporada de "Las Estrellas bailan en Hoy", reality show que parece haber sido realmente complicada para todos los participantes, ya que algunos fueron víctimas de caidas que les provocó alguna lesión bastante delicada.

El día de hoy, a través de la pantala de Las Estrellas se transmitió con normalidad el concurso, solo que había unas notorias diferencias. Para empezar, el primer equipo en participar fue Bazooka Joe y Fernanda López, quienes obtuvieron grandes calificaciones por su increíble actuación que fue enaltecida por Lolita Cortés, Andrea Legarreta y Latin Lover.

Después, le siguió el equipo de Gabriela Carrillo y Alejandro Ávila, quienes desde el principio de esta temporada han tenido ciertos problemas por lesiones, primero fue la actriz quien sufrió una caída durante un ensayo de su coreografía, y esta semana el lesionado fue su pareja, que fue reemplazado por Micky, el coreógrafo. Este cambio no fue bien recibido por los jueces, quienes esperaban ver de regreso a Ávila tras su lesión en el brazo.

Cuando estas en un concurso y estas anímicamente mal, tienes que jugar y mantenerte como un roble, primero esta la salud. Recuerdo cuando mis hijos me dijeron ‘Si no te operas la cadera, nosotros no jalaremos tu silla de ruedas’, Gaby esta muy linda, pero el desempeño esta dispar porque es tu coreógrafo”, declaró Lolita Cortés después de calificarla con un 4.