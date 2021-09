Abogado de Laura Bozzo pide que no la encarcelen porque padece severas enfermedades

MÉXICO.- Laura Bozzo sigue en el ojo del huracán luego de convertirse en prófuga de la justicia por los varios delitos que se le acusa, pues la presentadora tiene al Sistema de Administración Tributaria (SAT) en su contra por ser depositaria infiel tras vender una propiedad embargada, además de enfrentarse a otros delitos.

A partir de su falta en las audiencias legales a las que se le ha convocado, su abogado Diego Ruiz concedió una entrevista para el matutino Hoy, en la cual compartió información relacionada al caso de su cliente y aclaró que él también desconoce su paradero, pero lo que más llamó la atención fue cuando explicó que Bozzo no debería ir a la cárcel por ser una mujer mayor de 70 años que padece diversos problemas de salud.

Las condiciones jurídicas para que ella se presente a prisión preventiva no se dan. Está combatiendo sus derechos, la razón por la que no se ha presentado es por un problema de enfisema pulmonar, tiene un problema de depresión clínica diagnosticado y el juzgador decidió ignorar los problemas de salud de Laura Bozzo”, declaró el abogado.

Sobre otras condiciones de Laura Bozzo, quien debe más de 12 millones de pesos, el licenciado comentó que padece de una severa depresión diagnosticada, la cual debería tomarse en cuenta al momento de considerar mandarla a prisión, ya que este problema mental podría provocarle una muerte prematura. "Condenarla a muerte en una sentencia, más aún en Almoyola. El sistema de salud no es el óptimo para una señora que además tiene 70 años", destacó.

Diego Ruiz confesó que la última vez que vio a la "Señorita Laura" fue en una audiencia pasada, y que la comunicación que ha tenido la peruana solo ha sido con sus hijas, por lo que, de momento, las autoridades, el equipo legal y los medios desconocen dónde podría estar refugiándose de la ley.

“Cuando obtuvo la resolución sufrió un ataque de pánico muy severo, no es algo que podamos desestimar. No tengo la menor idea (de su paradero) no he tenido comunicación con ella a partir de la audiencia”, añadió.

Bozzo reaparece en redes

Fue durante la semana pasada que la conductora peruana reapareció en sus redes sociales para poner un alto a las falsas declaraciones que se levantaron en su contra, por lo que decidió tomar su cuenta de Twitter y explicar que la ropa ostentosa y de marca que aparece modelando no era de ella, sino que eran prendas prestadas para la sesión de fotos.

Además de defenderse, Laura Bozzo aprovechó la red social para ofrecer una disculpa pública por no haber cumplido con su adeudo fiscal, pues según su explicación, ella creía que tenía tres años más para poder solucionarlo.

"Siento no haber cumplido entendí tenía tres años para hacerlo y si no me presente es por que por mis problemas de salud avalados por médicos era una sentencia de muerte anticipada el SAT quiere que pague como hacerlo encerrada? Lo que se deba se paga", redactó en Twitter.