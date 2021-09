"Ya no tiene ganas de vivir": cómo está Laura Bozzo por la reactivación de su orden de aprehensión

MÉXICO.- La conductora del famoso programa de televisión Laura en América está viviendo terribles momentos debido a la situación legal que atraviesa, tras haber sido acusada de vender un inmueble que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). A pesar de que le habían otorgado un amparo para evitar la prisión preventiva, la semana pasada se reactivó la orden de aprehensión en su contra.

El día de hoy una fuente cercana a la conductora ofreció una entrevista a TV Notas donde ofreció detalles de cómo está atravesando la difícil situación. La amiga de la conductora afirmó que ella no es “ratera”, pero sí toma malas decisiones y ahora está sufriendo las consecuencias de esto.

En seguida aclaró que por decisiones se refiere a que es una pésima administradora de sus finanzas y tiende a gastar en exceso ya que disfruta de los lujos. También asegura que sus contadores la han estafado en el pasado y que le han robado mucho dinero a lo largo de su vida. “Todo lo que tenía en Estados Unidos lo perdió por culpa de un contador, y el problemón ahora en México es por culpa de sus contadores, porque les delega todo y no está al tanto”, comentó la amiga de la conductora.

Todo empezó el 11 de agosto cuando fue vinculada a proceso con prisión preventiva, bajo la orden de la Fiscalía General de la República, ya que Laura supuestamente cometió un delito fiscal que sobrepasa los 12 millones de pesos al vender un inmueble que estaba embargado por el SAT.

Lo vendió luego de intentar usar el inmueble para pagar su deuda y que las autoridades no se lo aceptaran. Sin embargo, después de rechazar el inmueble, el SAT decidió embargarlo. Antes de enterarse del estado de la propiedad, Laura ya la había vendido, según asegura su amiga. Más adelante solicitó un acuerdo reparatorio, pero no se logró; y ya que no acreditó tener un domicilio fijo, el juez consideró que había riesgo de fuga, por lo que dio la orden de prisión preventiva. Ella debía presentarse en el Reclusorio Santiaguito, en Almoloya de Juárez, en el Estado de México.

Sus abogados consiguieron una suspensión temporal de la prisión preventiva argumentando que Laura es una persona de la tercera edad y tiene problemas pulmonares. Sin embargo, para que pudiera llevar su proceso en libertad, debía cumplir con ir a una audiencia el 30 de agosto, entregar su pasaporte y cubrir una garantía de 300 mil pesos, lo cual no ocurrió ya que Laura no se presentó en la audiencia.

Sobre cómo se ha tomado Laura toda la situación, su amiga respondió lo siguiente:

"Le aterra la idea y ha dicho que no soportaría estar en la cárcel, pues aunque ella estuvo en arresto domiciliario de 2002 a 2005, lo pasó en los estudios de televisión de Telemundo, donde contaba con todos los lujos, pero ahora la situación sería muy distinta porque estaría en un reclusorio”.

¿Cómo está Laura?

Más adelante agregó que Televisa no ha querido apoyar a la conductora, lo cual la tiene muy enojada debido a que Laura considera que ha hecho mucho por la empresa con su participación. También afirmó que algunos de sus amigos del espectáculo le han externado su apoyo, aunque no han hecho mucho por ella ya que temen meterse en problemas legales.

"Supe que días antes de este incumplimiento, les llamó a algunos amigos, entre ellos famosos, como Maribel Guardia, para pedirles dinero y les ofreció venderles ropa y accesorios suyos, ya que tiene de marcas como Dolce & Gabbana y Gucci, que rondan de 70 mil a medio millón de pesos”, comentó.

Lo más preocupante para la amiga de Laura es que la conductora se encuentra en depresión por todo el asunto y hasta ha sufrido de ataques de ansiedad: Sé que se la pasa llorando, que no come, no duerme, toma pastillas para la ansiedad, y lo peor... ¡ha dicho que ya no tiene ganas de vivir! [...] pues se encuentra en absoluta depresión, esto le ha despertado una gran paranoia y sobre todo le han vuelto los ataques de ansiedad que ha padecido durante su vida”.

Finalmente comentó que las autoridades la pueden capturar y la sentencia puede ser de tres a nueve años de prisión. Sin embargo, aunque la situación es delicada, aún hay esperanzas de que el caso progrese a favor de Laura, todo depende de que sus abogados consigan el amparo.