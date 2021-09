Andrea Escalona le pide a Laura Bozzo que dé la cara y enfrente los problemas con la justicia

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el escándalo que Laura Bozzo ha protagonizado en las últimas semanas al decirse que está prófuga de la justicia, Andrea Escalona habría invitado a la peruana a enfrentar sus problemas y darle la cara a la justicia mexicana.

El paradero de Laura Bozzo ha sido una gran interrogante, especialmente para los medios de comunicación, donde se ha dicho que desde que hace tres semanas se giró una orden de aprehensión en su contra por presunto fraude millonario al SAT, no se sabe nada de ella.

Varios rumores sobre los lugares en los que se encuentra Laura han surgido después de que no ha aparecido públicamente, y uno de ellos ha sido que Andrea Rodríguez Doria, la productora de “Hoy”, y su sobrina Andrea Escalona, la tienen escondida en su departamento.

Esto, debido a que Laura ha creó un vínculo fuerte de amistad con la madre de Andrea, Magda Rodríguez, quien a su vez fue la productora del programa de Laura que tenía en Unicable.

Por tal motivo, Escalona quiso aclarar en el matutino de Televisa que no tiene nada que ver con la desaparición de Laura y subrayó que tampoco se ha comunicado con ella y la invitó a enfrentar los problemas de frente.

Laura pasó mi cumpleaños, hicimos una reunión en Acapulco; la vi por última vez. Yo la busqué, la he buscado, no me ha contestado el teléfono, no sé nada de Laura. La invito a dar la cara frente a la autoridad, porque es la mejor manera de solucionarlo. Espero que sus abogados sean unos fregonazos”, dijo.