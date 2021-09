Laura Bozzo reaparece en redes para aclarar rumores: "Esa ropa no es mía"

MÉXICO.- Tras no presentarse a la cita que le hizo un juez debido a los adeudos con el SAT, Laura Bozzo reapareció en su cuenta personal de Twitter para darle una explicación a sus seguidores y a los medios, esto con el objetivo de ponerle fin a las acusaciones en su contra.

La presentadora de televisión respondió un tweet suyo que compartió el pasado 2 de agosto, en donde subió una fotografía de ella posando con prendas de la marca Balenciaga, incluso redactó que era ropa y accesorios exclusivos, pues todavía no salían a la venta.

Esta no sería la única imagen de Bozzo posando con marcas prestigiosas, es por ello que varios medios de comunicación y también el público, la criticaron por poseer dinero para prendas extravagantes pero no para saldar sus cuentas pendientes.

Sobre estas fotos de ella como modelo, la celebridad peruana explicó a los internautas que ninguna de las prendas eran suyas, sino que eran prestadas únicamente para la sesión de fotos.

Ante estas severas críticas y fuertes rumores, la famosa retomó su red social para disculparse por no haber cumplido con su adeudo fiscal y aseguró que había entendido que tenía tiempo para arreglarlo, específicamente tres años. “Si no me presenté es porque mis problemas de salud avalados por médicos era una sentencia de muerte anticipada”, se excusó.

Siento no haber cumplido entendí tenía tres años para hacerlo y si no me presente es por que por mis problemas de salud avalados por médicos era una sentencia de muerte anticipada el SAT quiere que pague como hacerlo encerrada? Lo que se deba se paga", escribió en su red social.

Con esta declaración, algunos usuarios aprovecharon para juzgarla y expresar su descontento por la falta de responsabilidad de Laura, lo que provocó el enojo de la presentadora, ya que le respondió a una internauta que la calificó como "vulgar" que podría ser 'naca', pero no una ratera.



Fue durante agosto que un juez encargado de la audiencia y a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), ordenó prisión preventiva justificada por el Reclusorio de Santiaguito en Almoloya de Juárez, pues Laura Bozzo cometió un delito fiscal que sobrepasa la cantidad de 12 millones de pesos, lo que provocó que fuera vinculada a proceso.