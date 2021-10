Andrea Legarreta rompe en llanto al hablar de Alfredo Adame

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrea Legarreta es una de la figuras del espectáculo con más trayectoria desde sus dos años comenzó sus apariciones en la televisión, hasta ser una de las conductoras principales del reconocido programa matutino: ‘Hoy’.

La conductora fue una de las invitadas en el programa de Mara Castañeda, ‘En Casa de Mara’, donde habló de su crecimiento profesional en la televisión, de la relación tan firme que ha logrado con Erik Rubín y por supuesto de las amistades que al final la han lastimado.

Sin embargo Mara recordó las declaraciones que realizó Alfredo Adame sobre la conductora que la ha llegado llamar “ignorante” o una persona que no debería estar frente a la televisión.

Por su parte Andrea Legarreta decidió romper el silenció y declaró que en la etapa de ‘Hoy’ en la que apareció a lado del conductor, tuvieron momentos increíbles y de mucho respeto entre todos los que trabajaban ahí.

Imagínate que él fue el que manejó mi coche de novia, él fue quien grabó uno d elos videos de mi boda, fue uno de mis testigos del civil, ¿Qué paso después? No sé no lo entiendo” comentó la conductora.

La también actriz rompió en llanto y se ha sinceró ante las cámaras y declaró que hubo mucho dolor y frustración sobre lo sucedido y no sólo dañó a ella, si no a su familia y seres queridos.

Andrea Legarreta confesó que a lo que tiene entendido Adame piensa que ella fue quien lo “corrió” del programa Hoy y la realidad es que no tiene ni quiere si quiera tener el poder sobre quien entra o quien sale del programa.

Para Andrea Legarreta ha sido difícil las redes sociales

La artista reveló que las redes sociales le han dado muchos señalamientos y críticas y hasta deseos de muertes, que al final si le han llegado afectar emocionalmente y además admitió que es una situación que no se debe de normalizar.

“En mi cabeza no está decirle a un famoso decirle que fea estás, que vieja estás, también para la gente superar cierta edad es un pecado, y me da la oportunidad de atacarte, cuando entiende los vacíos de esa gente, entiendes que no eres tú” finalizó.