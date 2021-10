Mia Rubín sorprende con interpretación de Frank Sinatra

CIUDAD DE MÉXICO.- Mia Rubín desde hace unos meses empezó con su carrera musical gracias al apoyo incondicional que ha recibido por parte de sus papás, Andrea Legarreta y Erik Rubín, quienes recientemente la estuvieron acompañando en la grabación de uno de sus videos musicales.

La joven de 16 años, ha dejado boquiabiertos a sus fanáticos con las interpretaciones que ha hecho en sus redes sociales, que en más de una ocasiones se ha hecho viral, sobre todo las canciones en inglés.

En su más reciente publicación de TikTok, Mia compartió un video en el que aparece cantando uno de los éxitos musicales de Frank Sinatra, “Fly me to the moon” en el que dejó ver su talento vocal.

La hija de la conductora ha dejado ver que no sólo es buena cuando se trata de interpretar en español, porque ya ha demostrado tener un increíble lenguaje de inglés lo que le permite también cantar en ese idioma.

Fly the moon, ¿ya vieron squidgame?” escribió la joven en su publicación.

Los fanáticos y seguidores de la artista hicieron llegar sus comentarios y halagos en la publicación: “tu voz”, “cántala completa”, “hola mia”, “que hermosa”, “ok, pero tu voz”, “que increíble voz”, fueron algunos de los comentarios.

Desde a finales del año 2020, Mia lanzó un concierto virtual a lado de su padre Erik Rubín, que fue totalmente un éxito, donde cantaron algunas canciones del exTimbiriche.

Mia Rubín hace realidad sus sueños

Hace un par de semanas la hija de Andrea Legarreta apareció en el programa ‘Hoy’ cantando a lado de La Sonora Santanera, interpretando la canción de “Ladrón” frente a las cámaras.

Durante la entrevista Mia reveló sentirse muy afortunada de tener la oportunidad de poder luchar y cumplir con sus sueños, sobre todo porque cuenta con el apoyo y cariño que le brinda su familia.