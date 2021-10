El día que Itatí Cantoral le dijo “drogadicta y cocainómana” a Yuri, y “prostituta” a Lucía Méndez

CIUDAD DE MÉXICO.- Itatí Cantoral recordó el día que le dijo “cocainómana y drogadicta” a Yuri, y “prostituta” a Lucía Méndez, además de las humillación que pasó al tener que pedirles disculpas porque saldría publicado en una revista.

En una entrevista que Itatí otorgó a Yordi Rosado, en junio pasado, la actriz aseguró que una de las cosas que más se arrepiente en su vida es cuando despotricó contra Yuri y Lucía Méndez, después de que había ingerido bebidas alcohólicas en un restaurante.

Y es que la revista TvNotas, en 2011 sacó a la luz un audio en donde la estrella de “La Mexicana y El Güero”, dijo que Yuri era una drogadicta y que Lucía Méndez era prostituta, al mismo tiempo que Itatí se veía un poco descompuesta y bajo los efectos de alguna sustancia.

Yuri es una drogadicta, cocainómana. Yuri es mi pastor. O sea, todos los cristianos la siguen. Yo soy Yuri con el pelo corto… y con su marido, así, ¿no?: ‘Cristo es mi pastor, Cristo es el mejor’”, repetía una y otra vez Itatí.

Por si fuera poco, la también cantante se fue contra Lucía Méndez, diciendo que era una mujer de la vida galante, además de drogadicta, igual que Yuri.

“Lucía Méndez es una prostituta, es una cocainómana. Es Lucía Méndez, ¡Atáquenla! ¡Prostituta!”, gritaba Cantoral por fuera del establecimiento mientras los hombres que la acompañaban le festejaban y se reían de lo que decía.

Durante el video que dura poco menos de cinco minutos, Itatí repetía que Lucía Méndez era prostituta y se mofaba de la fe de Yuri y su condición como cristiana, quien supuestamente decía que había sido tocada por Dios.

Posteriormente explicó a sus espectadores que Yuri es la que había dicho que Lucía Méndez era una prostituta, drogadicta y cocainómana.



La humillación de Itatí Cantoral tras pedir perdón por su comportamiento

A una década de haberse filtrado el audio donde Itatí Cantoral despotrica en contra de dos grandes estrellas mexicanas, la actriz reveló que pasó la vergüenza más grande de su vida cuando tuvo que llamar personalmente a Yuri y a Lucía Méndez para pedir disculpas.

La madre de tres hijos le platicó a Yordi que la persona que maneja sus relaciones públicas le avisó que al día siguiente saldría filtrado el audio en donde habló mal de sus compañeras, días antes de que se estrenara su telenovela en Cadena Tres, después de haber hecho “Hasta Que el Dinero Nos Separe”, en Televisa.

“No, no. No. Ahí me arrepentí y dije: ‘Ni borracha vuelvo a contar un mal chiste de nadie’. No sabes lo mal que me sentí, me sentí mal muchos días, porque, a parte, yo les hablé a ellas por teléfono antes de que saliera. Imagínate: ‘Yuri, disculpa, va a salir esto’. ¡Imagínate!”, recordó.

Itatí aseguró que, tanto Yuri como Lucía Méndez la trataron muy bien y comprendieron lo que había pasado, y le recomendaron que cuidara más lo que habla cuando consume alcohol y que de preferencia, no tome.

Destacó que pensó que su carrera prácticamente había terminado al hablar mal de dos grandes figuras del espectáculo, pero asegura que fue una “jugarreta” que le hicieron, ya que sabían que estrenaría su telenovela, misma que el día del estreno, la presentación del proyecto pasó a segundo término y sólo querían hablar del escándalo que protagonizó.