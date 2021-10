Yordi Rosado reveló la razón de estar "enojado" con Daniel Bisogno

CIUDAD DE MÉXIO.- Yordi Rosado en el 2019 realizó una entrevista al grupo de conductores de ‘Ventaneando’ dirigido por Paty Chapoy, en el que se habló de su trayectoria como periodistas de espectáculos.

El conductor cuestionó a sus invitados sobre como reaccionan cuando se encuentran en algun evento a un artista al que no querían ver, porque se sentían incómodos a algo que dijeron, a lo que Mónica Castañeda reveló que ella cumple con su trabajo y que es importante entender la función de cada persona que trabaja en el espectáculo.

En ese momento Yordi aprovechó para confesar que era la primera vez que hablaba con Daniel Bisogno, porque hace algunos años realizó dos comentarios que hirieron al conductor y a su esposa, lo que provocó que en repetidas ocasiones prefería evitarlo o no hablar con él por lo sucedido.

El también productor reveló que hace unos años se cambió de vivienda y le tocó vivir enseguida de la casa de Paty Chapoy, entonces Bisogno realizó un comentario en el que describió la nueva casa del conductor como “letrina” y “horrible”.

Sin embargo Yordi dejó en claro que no fue el único comentario que realizó hacía él, en algun otro programa el conductor puso en duda su sexualidad, situación que evidentemente no le gustó pero afirmó que no era ningún reclamo.

Hubo otro día que dijeron es que Yordi se va a casar, y entonces tú dijiste: ¿Qué no Yordi es gay?, yo no tengo ningun problema respeto mucho a esa comunidad, no se porque no me gustó ese comentario, sin embargo no es para reclamar, si no para explicar que fue lo que sucedió” dijo el conductor.