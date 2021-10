Pedro Sola llama “mamón” a Mauricio Ochmann en “Ventanenado”

CIUDAD DE MÉXICO.- En plena transmisión en vivo del programa “Ventanenado”, Pedro Sola llamó “mamón” a Mauricio Ochmann, luego de que le negara una entrevista al reportero de TV Azteca.

Fue durante la emisión del martes pasado, que Pedrito Sola criticó la actitud de Mauricio Ochmann, después de que ignorara al reportero de “Ventaneando” cuando lo abordó en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Supuestamente el actor se dirigía a su gira de la obra “Por qué los hombres aman a las cabronas”, que realiza junto a Aracely Arámbula, y al abordarlo en el aeropuerto, el actor traía sus auriculares puestos e ignoró por completo al reportero.

El intérprete se puso a “tararear” la canción que escuchaba en ese momento y revisaba el ticket de su vuelo, mientras caminaba hacia la sala de abordar, a pesar de que el reportero se le acercó con el micrófono y amablemente le solicitó una entrevista.

El comportamiento del artista generó polémica entre los presentadores del programa, en especial con Pedro Sola, quien aseguró que lo que Ochmann hizo eran “mamonerías”.

No, no, no. ¿Apoco no vio el micrófono? Y aunque te pongas el audífono, escuchas. Mamonería, se llama”, expresó el “Tío Pedrito”, después de que su compañera dijera que lo que hizo el actor se llamaba “peladez”.