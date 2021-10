Galilea Montijo hace llorar a Shanik Berman tras discusión en el programa "Hoy"

CIUDAD DE MÉXICO.- En plena transmisión en vivo del programa “Hoy”, Galilea Montijo y Shanik Berman protagonizaron una pelea en la que la periodista de espectáculos abandonó el set de grabación y rompió en llanto.

Fue durante una transmisión del matutino de Televisa, hace varios años, cuando Shanik Berman presentaba una nota que hablaba de cuando Irán Castillo y Mario Domm, vocalista del grupo “Camila”, eran novios.

La noticia trataba de que los paparazis los habrían captado juntos, compartiendo un momento en un lugar público y Shanik aseguró que Irán Castillo había sido la que había pagado todo, dejando entre ver que el intérprete era poco caballeroso por permitir tal acto.

Pero Galilea cuestionó a Berman que si cómo sabía que Irán había sido la que pagó y no Mario, lo que disgustó a la experta en espectáculos y reaccionó de manera sorpresiva.

Es mi opinión. A parte, ¿tú que traes? Desde que llegué, no te han dejado de meter conmigo, no me has dejado de molestar, no me has dejado de decir de cosas. Yo estoy tratando de opinar como periodista. Nosotros también tenemos derecho a opinar, nuestro trabajo es al revés… entonces, como dices tú, vámonos respetando”, comentó Shanik a Galilea.