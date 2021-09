Irán Castillo anuncia nuevo embarazo y hace oficial su compromiso "¡Feliz de casarme contigo!"

CIUDAD DE MÉXICO.- Irán Castillo y Pepe Ramos conmovieron a sus seguidores de Instagram con el anuncio de su compromiso y embarazo a través de posts en redes sociales.

En las fotografías compartidas por la pareja, también aparece la pequeña hija de Irán, Irka, a quien se le ve emocionada por convertirse en hermana mayor.

A sus 44 años, la cantante y actriz de producciones como: "S.O.S Me estoy enamorando" y "La Mexicana y el güero" brilla de felicidad junto a su pareja, con quien tan solo unos meses atrás confirmó su relación.

Fue en el mes de marzo que Irán Castillo hizo pública su relación con Pepe Ramos, tras los rumores que circulaba. Además, tras casi haber pasado un año de su ruptura amorosa con Pascacio López, la actriz reveló que actualmente se encontraba en una relación feliz, estable y en donde se sentía valorada, amada y respetada.

Anteriormente, la actriz ya había expresado que se quería casar con Pepe en una entrevista con Canal 6. Cuando se le preguntó si quería casarse con su pareja, la actriz contestó: “Muy feliz, muy tranquila, muy estable, si, si, si, sí que suenen que suenen las campanas de bodas”.

Irán Castillo se ha destacado en telenovelas y producciones de películas, pero en los últimos meses, se destacó por lanzar música nueva en colaboración con Agrupación Cariño.

“Hicimos ese dueto también hace ya un ratito, hace como un año y lo habíamos hecho para una película y luego siempre no y me hablaron hace poquito y me dijeron que estaba padrísimo que ¿Por qué no lo sacábamos como sencillo? y les dije que era una buena idea, ya grabamos el video y está en todas las plataformas se llama ´Me Muero´” comentó Castillo para Canal 6.