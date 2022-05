Manelyk González habla sobre Niurka en La casa de los famosos: "Está un poco de más"

MÉXICO.- Luego de su exitoso paso por La casa de los famosos, Manelyk González llegó a Televisa para poner todo su empeño en Las estrellas bailan en Hoy, donde participa junto a Carlos Speitzer al lado de otras estrellas como Violeta Isfel, Yulianna Peniche, Marisol Terrazas, Lis Vega y muchos más.

Luego de terminar con su primer episodio, Manelyk tuvo un encuentro con la prensa donde habló de lo emocionada que se siente por este nuevo proyecto y dio su opinión sobre la nueva temporada de La casa de los famosos. El programa ya confirmó quiénes serán algunos de los participantes y entre ellos destacan figuras polémicas como Niurka, Laura Bozzo, Brenda Zambrano y Luis Caballero, conocido como El Potro.

Manelyk comentó que le hubiera gustado estar en esta temporada, pues promete ser mucho más controversial que la anterior. Así mismo, cuando la cuestionaron por el reciente comentario de Niurka quien dijo que está dispuesta a dejarse ver en su faceta más íntima (insinuando que se masturbará ante las cámaras), Mane opinó que la vedette está buscando llamar la atención de alguna forma.

“Cada quien sabe cómo llamar la atención y cada quien utiliza diferentes maneras para querer llamar la atención a lo mejor esas son sus formas, pues a ver cómo le va”, dijo la estrella de realitys.

Cuando le preguntaron si ella hubiera hecho algo parecido en su paso por La casa de los famosos, contestó que no, porque considera que es algo que está de más. “No, no, no, es que nunca me pasó por la cabeza, no, no sé, siento que es un reality show pero siento que está un poco de más, o sea, mmm no sé”, declaró Mane.

Sigue enemistad con Celia Lora

Finalmente, fue cuestionada sobre su relación con Celia Lora, pues a pesar de ser amigas desde antes de coincidir en el reality, su relación quedó fracturada luego de que Lora se sintiera traicionada por las amistades de Mane con sus rivales.

Al respecto, González declaró que la playmate sigue sin dirigirle la palabra, lo cual es algo que la tiene sin cuidado porque, asegura, “dejó de dar segundas oportunidades”. “La gente que quiera estar conmigo, bienvenida, y yo soy súper linda; la gente que no… mejor, así depuras. Depuren, es bueno”, concluyó la influencer.