Manelyk González confiesa su atracción por Christian Nodal

MÉXICO.- El pasado 2 de marzo la influencer y estrella de realitys Manelyk González ofreció una conferencia de prensa en la que dio detalles de sus próximos proyectos. En la entrevista también fue cuestionada sobre su relación con Jawy Méndez con quien rompió su compromiso y, al responder, también confesó que se siente atraída por Christian Nodal.

Tras la repentina ruptura de Nodal y Belinda, quienes también estaban comprometidos, la prensa ha cuestionado a los famosos sobre su opinión de la pareja y el polémico anillo de 3 millones de dólares que ha quedado en medio de ambos. Al respecto, Mane comentó que su anillo de compromiso, el cual le regresó a Jawy, era insignificante en comparación con el que tenían los cantantes y que de haber sido uno más valioso no lo hubiera regresado.

“Ahora bien sí mi anillo de compromiso hubiera sido .000000001 del de Belinda! Ni de p**deja lo regreso! Pero nop, nomás digo”, escribió por medio de su cuenta de Twitter el pasado 17 de febrero, a pocos días de la ruptura entre Nodal y Belinda.

Guapo, talentoso y millonario

En su más reciente entrevista, la estrella de Acapulco Shore dio su opinión sobre el sonorense y dijo que siempre le ha parecido atractivo, además de que lo admira por su talento para la música, sin mencionar que es millonario como deja ver la lujosa joya que compró, algo a Manelyk le parece otra cualidad.

“No me gusta, me fascina, me encanta, es un papasote. Pero por supuesto, ¿a quién no le va a gustar Christian Nodal?, es un papasote, tiene muchísimo talento y aparte es est*pidamente millonario. Dios mío, ¡Qué más!”, contó en entrevista con Mezcalent que fue recuperada por Enrique Vásquez de Evolución Fotografía Studio.

Sobre el anillo que regresó a su expareja comentó que no le dolió regresarlo porque puede comprarse uno diez veces más caro sin problemas, además de que no se puede comparar con la polémica joya de los cantantes, la cual nunca habría considerado regresar.

“Si me hubieran dado un anillo como el de Christian Nodal, pues ni de tonta lo regreso, ¿verdad?, pero no es así, que se queden con el anillo y que se lo metan por donde les quepa”, dijo. Jawy también habló sobre el tema en una entrevista para Vaya, Vaya TV donde se mostró muy sorprendido de que la influencer le regresara el anillo, pues pensó que lo conservaría tras la ruptura. “Conociéndola, creí que no lo iba a devolver. Yo creo que algo por ahí le dio en el orgullo y ¡Qué bueno! [...] Una mujer nunca sabe cuánto vale un anillo además del valor sentimental”, expresó.