Manelyk González confiesa que ella no regresaría el anillo de Belinda

CIUDAD DE MÉXICO.- La ruptura entre Belinda y Christian Nodal sigue siendo un tema controversial entre el público mexicano, pues los fanáticos de los cantantes han tomado lados para apoyar a su respectivos ídolo de la música. Y entre varias versiones que surgen sobre los motivos por el que terminaron su compromiso, también esta la polémica sobre el anillo.

Una de las versiones que tomó más peso sobre el fin de su relación, fue el que mencionaron en el programa de Youtube Chisme no Like, pues los conductores aseguraron que la actriz española habría pedido 4 millones de dólares a su expareja para saldar su cuenta con el SAT, cuando en realidad solo debía 500 mil dólares.

Ante esta posible razón, hubo algunos usuarios que señalaron a Belinda de "aprovechada" por creer que únicamente estaba con Nodal por cuestiones monetarias, es por ello que se abrió un gran debate sobre lo que sucederá con la joya con la que el sonorense le pidió matrimonio, la cual está valuada en 3 millones de dólares por su diamante de 12 quilates.

Tras esta polémica, varias mujeres que son figuras públicas se han pronunciado al respecto, tal como Galilea Montijo y Lyn May que aconsejaron no regresar su anillo, pues es una promesa de amor y que "los anillos no se regresan". Y ahora fue el turno de Manelyk González, conocida por su participación en el reality de "Acapulco Shore".

Para hablar sobre la ruptura entre Nodal y Belinda, la influencer también aprovechó la situación para lanzar una fuerte indirecta a su expareja, Jawy Méndez, con quien mantuvo una relación por largo tiempo mientras se grababa el programa.

En enero del año pasado, ambos anunciaron que se casarían luego de que el actor le pidiera matrimonio durante la fiesta de cumpleaños de Mane. Sin embargo, meses después la relación llegó a su fin tras darse a conocer que Jawy le fue infiel.

En ese momento, la también empresaria decidió devolver el anillo de compromiso, pero aseguró que ella no regresaría la joya si su anillo hubiera sido como el que Nodal le dio a la actriz española. Así lo compartió en su cuenta de Twitter.

Ahora bien, si mi anillo de compromiso hubiera sido .000000001 del de Belinda!!!! Ni de pend**a lo regreso!! Pero nooop, nomas digo", escribió.

Al parecer, su comentario no fue bien recibido por sus seguidores, ya que la mayoría de usuarios se mostraron molestos y expresaron que no debería tirar indirectas a su pasada relación por parecer que todavía le sufre a quien le fue infiel. Por otro lado, algunos coincidieron con Manelyk y escribieron que ellos tampoco regresarían el anillo porque preferían venderlo y quedarse con el dinero.