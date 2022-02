¿Hubo infidelidad?: Filtran fotografías de Nodal visitando a su exnovia

MÉXICO.- Luego de haber protagonizado una de las relaciones más comentadas del espectáculo, Belinda y Nodal dejaron a sus fans con muchas dudas tras su repentina ruptura. Por esta razón, en redes sociales y en los medios de comunicación se han generado una ola de especulaciones, opiniones y hasta comentarios en contra de los cantantes.

Ante la pregunta de cuál fue el motivo de la ruptura, se han generado algunas teorías. Mientras al principio se comentó que los problemas habrían empezado porque Belinda le pidió un préstamo millonario al cantante con el fin de pagar una deuda con el SAT, recientemente ha cobrado fuerza la teoría de que la pareja terminó a causa de una tercera en discordia, la exnovia de Nodal.

Le voy mucho más a esta teoría que a la de los 4 millones de dlls. #Nodal de visita en la casa de la ex en Tapalpa, el ex cuñado dejó evidencia. Casualmente cuando este decide hacer pública la ruptura con #Beli es precisamente en el cumpleaños de la susodicha. �� #Nodeli pic.twitter.com/bIqYJ9Jafx — ℒ������������ �� (@leorena15) February 13, 2022

En redes sociales, varios usuarios han comentado las fotografías que probarían que Nodal visitó la casa de su exnovia María Fernanda. El pasado 14 de febrero, en el programa Ventaneando, se dieron a conocer varios detalles sobre el encuentro del sonorense y su expareja, lo cual habría sucedido cuando aún sostenía una relación amorosa con Belinda.

De acuerdo con los conductores del programa de TV Azteca, Nodal acudió a la casa de Fernanda mientras Belinda estaba de viaje en Nueva York, lo cual podría haber sido la causa de la separación. “Mientras ella estaba en Nueva York, el niño Nodal se fue a Tapalpa, ahí vive la ex novia y fue a ver al ex cuñado, porque es muy amigo del ex cuñado. Hay un berrinchazo en medio”, comentó Pati Chapoy especulando que la pelea entre los cantantes se debe a este encuentro.

Imágenes de la supuesta visita

Así mismo, en redes sociales también se difundieron algunas imágenes en las que se comprueba que Nodal estuvo en la casa de la joven de Tapalpa. En una foto aparece el cantante sentado en un sillón, cubriéndose la cara, mientras que el hermano de María Fernanda muestra solo sus tenis y su pantalón. También han destacado que el día que Nodal anunció su ruptura con Belinda fue el cumpleaños de su expareja, lo que también ha llevado a pensar que regresó con ella.

¿Había una tercera persona en discordia entre #Nodal y #Belinda? Los fans de Beli dicen que él podría regresar con su exnovia, además Nodal emitió un comunicado en el que dejó ver que está abierto a nuevas relaciones.#PájarosEnElAlambre �� en #SaleElSol �� pic.twitter.com/7nTSXFQIoC — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) February 14, 2022

Ante esta nueva teoría de la separación, los internautas ya han externado sus críticas contra el cantante de regional mexicano, aunque cabe destacar que ninguno de los dos ha dico nada sobre las razones de la ruptura y esta teoría sigue sin confirmarse.