Lyn May aconseja a Belinda de "sacarle dinero" a Christian Nodal

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado sábado, Christian Nodal anunció a través de sus redes sociales que su compromiso con Belinda había llegado a su fin, sin dar más detalles al respecto, por lo que los fanáticos de la pareja comenzaron a crear distintas versiones de lo que pudo haber ocasionado su ruptura, incluso hubo quienes dudaron de la fidelidad del cantante.

Una de las teorías que salió a partir del programa de Youtube Chisme No Like fue la que tomó más poder entre las otras, ya que los conductores aseguraron que todo se debió a que la cantante le pidió a su entonces prometido poco más de 4 millones de dólares para saldar su cuenta con el SAT, cuando en realidad solo requería 500 mil dólares, mentira que habría ocasionado la decepción y enojo de Nodal.

Ante esta noticia, han surgido bastantes dudas sobre lo que sucederá con el anillo de la actriz española; joya estadounidense que está valuada en tres millones de dólares, más de 60 millones de pesos MXN. Y como algunos usuarios han señalado a la famosa de solo relacionarse con hombres con dinero, creen que podría quedárselo para seguir disfrutando de los lujos.

Varias mujeres conocidas en el medio del entretenimiento, tal como Galilea Montijo, han explicado que la actriz no debería regresar su anillo porque fue una promesa de amor, la cual no se llevó a cabo y que esa debería ser razón suficiente para que ella se quedara con la ostentosa joya.

La ruptura entre Nodal y Belinda causó gran polémica entre los medios, siendo un tema viral que parece que nadie puede dejar atrás. Ahora, la vedete Lyn May se pronunció al respecto y aprovechó la situación de la pareja para aconsejar a la intérprete de "Luz Sin gravedad", además de dejar en claro que ella no cree que tenga malas intenciones.

Ella es muy guapa, no necesita hacer esas cosas, pero si puede sacarles el dinero que se los saque porque el dinero es muy importante en la vida. No es mala, es inteligente, yo pienso que una persona que busca el futuro de su familia no es mala, es inteligente”, dijo la actriz.