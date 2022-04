Violeta Isfel defiende a Eleazar Gómez en reencuentro: "Conmigo siempre ha sido amable"

MÉXICO.- Violeta Isfel y Eleazar Gómez, quienes coincidieron en Atrévete a soñar, se reencontraron en las grabaciones de Más noche, lo que emocionó mucho a la actriz que recientemente se unió a Las estrellas bailan en Hoy. Violeta publicó en su cuenta de Facebook un video en el que aparece al lado del actor, donde ambos hablan del gusto que les da haber coincidido una vez más.

“Resulta que invitaron a Eleazar a Más noche, entonces es un momento muy padre porque hace mucho no trabajábamos juntos. Es un momento muy chido”, comentó la actriz en el video. Sin embargo, la convivencia entre ambos le costó varias críticas a Isfel, a quien le recordaron que Eleazar estuvo en prisión por violencia doméstica en contra de su expareja, la modelo Tefi Valenzuela.

"Reencuentro con Eleazar Gómez en su regreso a Televisa.¡Heeey mis amores! Les comparto este video a todos los fans que habían pedido este reencuentro, después de mucho tiempo sin vernos, Eleazar y yo volvimos a trabajar juntos y nos saludamos con mucho cariño. Estén pendientes porque les tendremos muchas sorpresas", escribió la actriz en el video.

“Qué mal que compartas con alguien que no reconoció ser violento. En estos tiempos donde la mujer ha padecido por tipos como él. Ni una mujer más”, “No se nos olvide que es un macho abusador” y "Oohh noo ese cae mal, bye bye, lo que hizo no se olvida" son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.

Violeta responde

Aunque al inicio la actriz intentó hacer a un lado los malos comentarios respondiendo aquellos que eran positivos, no pudo guardar silencio por mucho tiempo y respondió a las críticas asegurando que no se siente en posición de juzgar a Eleazar porque "siempre ha sido amable con ella".

“Yo no puedo juzgar a nadie y menos si no conozco la versión completa de la historia. A mí me dio mucho gusto verlo. Conmigo siempre ha sido amable y gran compañero”, comentó. Cabe recordar que Gómez pasó un tiempo en prisión luego de Valenzuela lo denunciara por violencia. Ahora, el actor está intentando retomar su carrera en la televisión, algo que le sigue acarreando críticas.