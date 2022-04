Manelyk González se une a Hoy

MÉXICO.- Manelyk González, la llamada “reina de los realitys”, anunció por medio de sus redes sociales que se integrará a Televisa con el show de baile La estrellas bailan en Hoy, concurso que se celebra dentro del matutino Hoy. Mane tendrá como pareja al presentador Raúl Magaña y declaró que pondrá todo de su parte para ganar.

La influencer que conquistó al público con su participación en Acapulco Shore, y más recientemente en La casa de los famosos, dijo a las cámaras de Hoy que desde hace tiempo tenía el deseo de participar en un programa de baile, por lo que la oportunidad de estar en Las estrellas bailan en Hoy es un proyecto que la emociona mucho.

“Soy consideraba la reina de los realitys, siempre doy el mil por mil y esta vez no va a ser la excepción”, comentó.

“Llevo diez años en esto y la gente me sigue diciendo ‘si tú no haces nada más que echar fiesta’. No, soy una mujer divertida, pero también soy una mujer que sabe trabajar y eso lo voy a demostrar una vez más aquí”, agregó.