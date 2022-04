Paul Stanley se vio al borde de la muerte

Tijuana, Baja California.- El conductor de Hoy fue hospitalizado el día de ayer, sus seguidores se mostraron consternados por la noticia a través de sus redes sociales.

Paul Stanley dijo a los medios de Televisa que por poco no la libraba. Sin embargo, esta mañana decidió volver a la pantalla chica junto a sus compañeros.

Vivo […] no, ¡no manches!, sí sentí que me les iba amigos, pero gracias a Dios no pasó nada, me quedé tres días internado, se complicó un poco por las plaquetas, pero bueno, gracias a Dios no pasó a más, ahora a dietita y hacer ejercicio”

confesó a la televisora.

El motivo de su visita al medico fue por una comida en mal estado. “Una variante de salmonelosis… me empezó a salir en la sangre que tenía las plaquetas muy bajas, llegué a 95 y luego bajó a 85, ya cuando me dejaron salir fue a 100, tengo que estar como a 150-500, bueno, yo no soy doctor, es lo que me dicen los doctores, pero sí me espanté amigos, ¡me les iba!"

menciono Stanley.

El conductor aún desconoce como sucedió pero se lo atribuye a algo que pudo haber consumido en su regreso de Orlando, Florida.