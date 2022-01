Raúl Araiza y Paul Stanley no aparecen en ‘Hoy’ debido al Covid-19

Ciudad de México.- Debido a algunos contagios de Covid.19, Raúl Araiza y Paul Stanley no aparecieron este lunes en el programa Hoy.

En el programa sí estuvieron Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Arath de la Torre, Tania Rincón y Andrea Escalona, pero faltaron ellos dos.

Este lunes se anunciaron con bombo y platillo los cambios del matutino, entre ellos la nueva escenografía, un foro de 360 grados, llamando la atención del público.

Raúl Araiza dice que no tiene síntomas

El primero en enlazarse al foro fue Araiza, quien sin presentar síntomas de la enfermedad contó: “Esto sí, dentro del humor que uno pueda ponerle, si hay que tener mucho cuidado porque ahora está más delicado, como me dice el doctor, que ahora es más sutil […] yo tuve escalofríos, ya ven que se les da congelarnos y maternos de frío en el foro 16 y dije ‘bueno, hace frío’, y de ahí me eché relajo todos los otros días, estuve con ustedes amigos, pero el sábado lo que tenía que hacer responsablemente era hacerme una prueba, y entonces me salieron las pruebas rápidas un poco pintadas, así como que estaba medio embarazado, o sea, no completo, y ahí dije ‘háganme otra, métanlo bien’, y entonces ahí ya se pintó bien y ya me hice una PCR de laboratorio para poder estar correcto en el diagnóstico y me salió positivo”.

Sobre su estado actual, el artista explicó: “Aquí estoy sin sentir nada, tomando café y pues viéndolos […] Es muy importante, para todos, es totalmente el otro lado de la moneda estar vacunado y que te dé, a no estar vacunado, te puede costar la vida”.

Por su parte, el hijo de Paco Stanley relató que su caso es diferente. “Estaba súper emocionado por ir a dar el estrenón allá en el foro, y la niña del anillo que sale positiva”, dijo en referencia a su prometida, quien es la que en este momento se encuentra contagiada de coronavirus.

Paul Stanley en aislamiento

Cabe destacar que, a pesar de resultar negativo a la enfermedad, Paul deberá guardar el aislamiento necesario para descartar cualquier tipo de propagación del virus.

“Bien, todos bien. Yo y Joely tenemos las 3 vacunas, y también nos pusimos la de la influenza, porque íbamos al viaje del anillo, bueno, yo fui prevenido, y pues nada, salió positiva (ella)”, destacó el presentador que espera en los próximos días ya poder estar en el foro colaborando con sus compañeros.