Así recibieron a Carmen Muñoz en su regreso a Televisa

Ciudad de México.- Carmen Muñoz fue recibida con bombo y platillo en Televisa y específicamente en el programa Hoy.

Tras más de una década de ausencia de los foros, la conductora volvió a la empresa de San Ángel.

Te puede interesar: Carmen Muñoz habla de su regreso a Televisa: "La empresa me brinda apoyo y tiempo"

Galilea Montijo habló del regreso de Muñoz y dijo esto:

“Escuche esto, después de 16 años, y ayer me estaba platicando alguien ‘¿cómo no te acuerdas de la Carmen Muñoz?’, y yo… ‘pues es que no, ¿la que tenía su pelito larguito, que estaba con la Bigorra?’, ¡pues claro!, eso fue hace 16 años, por eso regresa Carmen Muñoz el día de Hoy, bienvenida”.

Te puede interesar: ¿Por qué Carmen Muñoz se cambió a Televisa?

Carmen Muñoz feliz de regresar a Televisa

Por su parte, la presentadora contestó: “Feliz de estar aquí, gracias, pues muchos recuerdos, no piso Televisa después de 16 años, desde que llegué a maquillaje me recibieron con muchísimo cariño, en los pasillos El Negrito (Araiza) ahí estuvimos platicando, con Tania (Rincón) que la conozco desde hace tiempo, bueno a todos, (Andrea) Escalona”.

Y agregó: “De hecho, fíjate que recordaba que en este foro hice “Nuestra casa” hace 16 años, entonces si fueron como muchos recuerdos al llegar, y estoy muy contenta y emocionada de poder estar aquí y que me reciban con tanto cariño”.

Te puede interesar: ¡Confirmado! Carmen Muñoz se cambia a Televisa

Posteriormente, Montijo empleó su característico sentido del humor y recalcó: “Me da gusto que ustedes conozcan otras cosas y luego vengan acá y digan ¡ah!, pues ¡qué diferencia!”.

Tania Rincón respalda a Carmen Muñoz

Finalmente, Tania Rincón se sumó a la broma de Galilea y subrayó: “Uno regresa a donde siempre fue feliz”.

Te puede interesar: Galilea Montijo dice que no conoce a Carmen Muñoz

Carmen volvió a la empresa de San Ángel para hacer un nuevo proyecto de televisión, mismo del que en poco tiempo revelará toda la información.

Video: