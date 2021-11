Galilea Montijo dice que no conoce a Carmen Muñoz

CIUDAD DE MÉXICO.- Galilea Montijo aseguró que no conoce a Carmen Muñoz ni a muchos de los conductores de “Venga la Alegría”, después de que la prensa le preguntó sobre el posible ingreso de Muñoz al programa “Hoy”.

Tras la renuncia de Carmen Muñoz a TV Azteca, los periodistas de espectáculos le preguntaron a Galilea que si cuál era su postura ante el rumor de que la presentadora de la competencia podrían ser su compañera en el matutino de Televisa, pero la tapatía dijo no conocerla.

Mira, te lo juro por Dios, cuando me preguntan a mí de otros compañeros que no ubico porque, van a decir que: ‘Que payasa esta, que no ve a los de Venga la Al…’, no los veo, porque ese es el mismo horario que estamos todos en vivo, de hecho… no ubico absolutamente a nadie, más que quienes saben que son mis amigas”, dijo.