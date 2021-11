Productora del programa “Hoy” habla sobre el posible ingreso de Carmen Muñoz al matutino

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego que se dijera que Carmen Muñoz podría ser parte de las conductoras del programa “Hoy”, la productora, Andrea Rodríguez Doria habló sobre la posibilidad de ingreso de la expresentadora de “Venga la Alegría” tras su renuncia a TVAzteca.

En una entrevista que Andrea Rodríguez le otorgó al periodista Eden Dorantes, habló sobre el supuesto ingreso de Carmen Muñoz a “Hoy”, y desmintió que la mujer, de 57 años de edad, sea parte de los planes futuros del programa.

No, no está confirmado. Carmen Muñoz me cae muy bien, yo la quiero mucho, pero no, no está confirmado, de ninguna manera Carmen Muñoz se integra a Hoy”, dijo.