¿Por qué Carmen Muñoz se cambió a Televisa?

MÉXICO.- Después de muchos rumores sobre una posible renuncia de TV Azteca, Carmen Muñoz confirmó que regresa a Televisa. Fue por medio de una revista de espectáculos de su nueva televisora que la conductora anunció lo ya antes mencionado por Juan José Origel en su programa Con Permiso. La televisora de San Ángel le ofreció un mejor salario, fue lo que dijo Origel respecto a este cambio. Aunque ella mencionó que no se integrará por el momento a Hoy, se especula que pronto anunciará su propio programa.

La conductora cerró el 2021 con los rumores sobre su salida de TV Azteca y su renuncia definitiva al programa de entretenimiento Al Extremo, donde trabajaba junto a Juan Barragán y Annette Cuburú. Algunos periodistas de espectáculos, como Martha Figueroa, hicieron crecer los rumores al mencionar que Muñoz no había logrado cerrar bien las negociaciones con la televisora del Ajusco.

El rumor comenzó cuando a finales de noviembre se ausentó de su programa. En Ventaneando Pati Chapoy explicó el motivo de esta ausencia. “Pidió hace unos 10 días autorización para ausentarse una temporada ya que su mamá padeció una caída y su papá está grave de salud. Ella se traslada a Guadalajara”, comentó la titular del programa de espectáculos.

Días después, la revista TVNotas mencionó que los ejecutivos de TV Azteca estaban haciendo lo posible por hacer que su conductora se quedara con ellos, pero al final no llegaron a un acuerdo por el alto aumento de salario que estaba solicitando.

A principios de diciembre y luego de que esta información se hiciera pública, en Ventaneando confirmaron que Muñoz no había firmado la renovación de contrato, aunque dijeron que la razón era que se dedicaría a hacer libros.

“Ella regresó y tomó la decisión de no firmar ese contrato, y ya no va a trabajar acá. Ella de una forma muy clara dijo que simplemente no quería continuar, quería dedicarse a escribir libros, dijo que ella en este momento se iba”, reveló Chapoy.