Pati Chapoy confirma salida de Carmen Muñoz de TV Azteca

Ciudad de México.- Carmen Muñoz ha quedado fuera de las filas de TV Azteca.

De acuerdo con Pati Chapoy, el destino laboral de la conductora con la televisora del Ajusco ha llegado a su fin.

Muñoz empleó su cuenta de Twitter para destacar que en este momento lo más importante es su familia con el siguiente mensaje: “Feliz viernes! Gracias a todos por sus mensajes!! Nada mejor que estar unidos en todo momento. Siempre con el apoyo de @juanangel_mx mi marido, Cosette mi hija y mi familia!! Los quiero!! Les mando besos”.

Feliz viernes! Gracias a todos por sus mensajes !! Nada mejor que estar unidos en todo momento. Siempre con el apoyo de @juanangel_mx mi marido, Cosette mi hija y mi familia!! Los quiero!! Les mando besos ♥️ — Carmen Muñoz (@carmenmoriginal) November 19, 2021

Pati Chapoy lo confirma

Por lo que horas más tarde, la titular del programa de espectáculos de Azteca contó: “Hace unos 10 días ella pide autorización para ausentarse una temporada, ya que su mamá al parecer sufrió una caída y su papá está delicado de salud, viven en Guadalajara, y ella se traslada. Aquí la requieren el día fulano de tal para que venga a firmar el contrato, pero le dicen, tal día si es bueno que regreses, porque debes de firmar el contrato nuevo, ella regresó y tomó la decisión de no firmar ese contrato y ya no trabajar acá”.

Acto seguido, Pati detalló que los productores de la televisora hicieron todo lo posible para hacer que Carmen cambiara su decisión. “Entre las preguntas de ‘¿qué está pasando contigo?, ¿qué sucede para que tomes esa decisión?’... y ella de una forma muy clara dijo que simplemente ‘ya no quería continuar’, que quería dedicarse a escribir libros. Se le comentó que ‘de escribir libros no vives’, pero ella dijo ‘que no, que en este momento se iba’”.

Chapoy también habló sobre la posibilidad de que Muñoz haya recibido otra oferta de trabajo. “Se le preguntó si ya tenía un ofrecimiento, y la respuesta fue ‘el día de hoy no, mañana no sé’. Pero mira, si efectivamente tiene que ver el que ella debe de estar cercana a sus papás tiene toda la razón, por supuesto que la familia es lo primero”.

Finalmente, los conductores coincidieron en que la salida de Muñoz fue una gran pérdida para su empresa, e incluso señalaron que si ella creía que merecía más de lo que le ofrecían en la televisora tenía razón.