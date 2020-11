Carmen Muñoz da positivo a Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Carmen Muñoz, conductora del programa de “¡Al Extremo!”, dio positivo a Covid-19.

La famosa lo confirmó al iniciar la emisión de este martes en la popular producción de Azteca, a través de un enlace en vivo que realizó desde su casa.

Nunca me imaginé que iba a salir positiva, porque me he sentido muy bien, estoy asintomática", dijo Carmen en la transmisión.