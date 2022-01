Carmen Muñoz habla de su regreso a Televisa: "La empresa me brinda apoyo y tiempo"

MÉXICO.- Desde el pasado diciembre iniciaron los rumores de que Carmen Muñoz no continuaría en TV Azteca, esto luego de que la conductora se ausentara por mucho tiempo de su programa en la televisora. Aunque Pati Chapoy en Ventaneando afirmó que Muñoz renunciaba a la conducción para dedicarse a escribir libros, otros periodistas como Juan José Origel revelaron que la conductora no logró llegar a un acuerdo con TV Azteca por lo que no renovó su contrato.

Así mismo, se dijo que Carmen Muñoz volvería a Televisa, donde trabajó hace más de 16 años, ya que la televisora de San Ángel le ofreció un sueldo mayor y un programa en solitario. Hasta el momento la noticia no había sido comfirmada por Muñoz. Fue este 5 de enero que la conductora usó su cuenta oficial de Instagram para compartir un comunicado oficial sobre el rumbo que tomará su carrera a partir de ahora.

"Durante este tiempo tuve la fortuna de recibir diferentes propuestas laborales, las cuales agradezco mucho. Sin embargo, en conjunto con mi agencia Make It Prensa, tomamos la decisión de regresar a Televisa, una empresa donde trabajé hace 16 años y la cual me ha brindado todas las facilidades, apoyo y sobre todo, tiempo", se lee en la imagen.

Muñoz enfatizó que lo más importante para ella es pasar tiempo con su familia por lo que este factor fue desicivo al considerar la oferta de Televisa. Aunque al principio se dijo que se integraría al matutino Hoy, al parecer la televisora está trabajando en un nuevo proyecto donde ella sea la conductora estelar.

¿Un nuevo programa?

Finalmente, Carmen Muñoz agradeció la oportunidad de iniciar una nueva etapa en su carrera profesional y aseguró a sus seguidores que no los decepcionaría con el proyecto que ofrecerá al público de la mano de la empresa a la que regresa. En seguida la publicación se llenó de comentarios donde los fans de la conductora le mostraron su apoyo y sus buenos deseos.

Hasta el momento se desconoce cuál será el primer trabajo de Muñoz en su regreso a Televisa. Semanas atrás se dijo que conduciría un especial de Año Nuevo; sin embargo, esto no fue así y el programa fue cubierto por Paul Stanley y Tania Rincón. Así mismo, se descartó que se integrara a Hoy, por lo que solo queda esperar a que la televisora ofrezca más información sobre los planes que tiene para Muñoz.