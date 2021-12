Vera Cruz en 'Ventaneando': ¿cómo se preparó para imitar a Pati Chapoy?

MÉXICO.- Este martes 28 de diciembre, Día de los santos inocentes, Ventaneando tuvo algunos invitados especiales relacionados con memes y parodias que han surgido este año en relación con el programa de espectáculos y sus conductores. Uno de ellos fue la participante del reality show La Más Draga, Vera Cruz, quien contó algunos detalles de su imitación que se volvió viral en redes sociales.

Durante un enlace en vivo con el programa de TV Azteca, la artista contó detalladamente cómo se preparó para poder interpretar a la legendaria periodista en uno de los retos del reality.

“Desde que nos dieron el reto yo dije, me tengo que poner a leer, me tengo que poner a saber todos los detalles porque no me voy a quedar así, callada, sin saber qué responder, yo necesito conocer a todo el mundo y tener toda la información, igual que la maestra”, contó Vera Cruz.

La imitadora confesó que en el reality show en el que participa, tenía que caracterizarse a contrarreloj y se enfocó en los outfits más representativos de la conductora, lo cuales se le ha visto usar en el programa de espectáculos. “Me tomó como tres horas hoy, pero si bien recuerdo en el programa nos daban como una hora y cacho para estar listos para la pasarela”, recordó en la videollamada.

¿Por qué eligió a Pati Chapoy?

Durante la charla con los conductores, Vera también confesó que se identifica con Chapoy por el compromiso que tiene con su carrera y su profesionalismo. La describió como una persona que informa a sus seguidores de las noticias en el tiempo más oportuno.

El chismeverso si existe, la @SiSoyVeraCruz en ventaneando nsbsksns d + pic.twitter.com/lYJiFqiPxF — isaac (@rcaasiac) December 28, 2021

“Desde un inicio me identifiqué mucho con Pati porque creo está consciente de la información a tu alrededor y saber cómo decirla y cuándo. Es como una característica que siento que la define muy bien y me identifico mucho con eso, entonces mi primera opción había sido hacer a Pedrito Sola, pero después no quería limitarme a los memes que la mayoría de gente ya conoce”, finalizó la estrella de reality.