Estos son los confirmados para La casa de los famosos 2

ESTADOS UNIDOS.- La segunda temporada de La casa de los famosos está por comenzar y ya hay varios famosos confirmados. Luego de diversos rumores sobre quiénes integrarían la nueva entrega del reality, Telemundo anunció a su primera participante el pasado 6 de abril. Se trata de la polémica vedette Niurka Marcos quien compartirá la casa con otros influencers y actores.

A lo largo de esta semana, la cuenta oficial de la televisora dio a conocer cinco nombres más. Uno de ellos es Luis "Potro" Caballero, exintegrante de Acapulco Shore. También participó recientemente en un karaoke en el "Escenario inclinado" de Me Caigo de Risa donde tuvo una destacada intervención al lado de Manelyk González.

Otra confirmada es Ivonne Montero, protagonista de La loba, El tigre de Santa Julia y Secretos del Alma. La actriz compartió con sus seguidores de Instagram el siguiente mensaje: “Familia, estoy confirmada para llegar a La Casa de los Famosos 2. Estoy dispuesta a entrar sin filtros y a enfrentar lo que venga. Estará increíble”.

“Me siento muy emocionada, no les miento, me están hasta sudando las manos porque es un gran reto para mí. Es una experiencia que, sin duda, va a ser muy emocionante, muy fuerte porque vamos a estar por ahí unos meses concentrados, no vamos a poder tener comunicación con nadie”, agregó Montero.

Nacho Casano es el cuarto confirmado para la nueva temporada. El actor también recurrió a su cuenta de Instagram para compartir la noticia con sus seguidores. “Estoy confirmado y vengo a dejarlo todo en La Casa de los Famosos 2 ¿Se revolucionará la casa con mi llegada?”, escribió en su cuenta.

Así mismo, en una charla con el programa Hoy día, reveló que no se siente intimidado por los conflictos que a menudo se crean al interior de la casa. “Toda la convivencia trae conflictos, el primer día vas a tener tema de espacios, no es tu espacio, es el del otro, estás incómodo tú, está incómodo el otro, no está lo que comes, no está lo que tomas, no es a tu horas, 8 personas durmiendo en la misma habitación es salvaje”, declaró.

Brenda y Natalia

Por otra parte, Natalia Alcocer, una de las participantes más polémicas de la segunda temporada de Survivor México, también estará en el show. Finalmente, Brenda Zambrano es la última famosa que ha sido anunciada a pesar de una pequeña polémica que parece haberse resuelto. Por medio de su cuenta de Twitter, Brenda aseguró que no participaría en el reality por el sueldo que le estaban ofreciendo.

“Se especuló mucho esto, solo les diré que ¡les faltó presupuesto! YO NO BUSCO YA ENTRAR A ALGÚN REALITY PARA HACERME CONOCIDA, si no lo que necesito ahora es facturar y facturo mejor estando fuera que encerrada”, dijo la influencer ayer en el mensaje que después borró. A pesar de todo esto, su participación ya fue confirmada. La fecha de estreno para la segunda temporada de La Casa de los Famosos es el martes 10 de mayo.