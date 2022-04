Despiden a Aleida Núñez de obra por pelea con Ivonne Montero

MÉXICO.- Aunque empezó como un rumor, ahora se ha confirmado la enemistad entre Ivonne Montero y Aleida Núñez. Ambas protagonizaban una obra de teatro y en la conferencia de prensa donde se presentó el proyecto hablaron cara a cara de sus diferencias, protagonizando un momento muy incómodo para los asistentes. Ahora la protagonista de La Loba confirmó que fue despedida de la producción debido a las peleas, los insultos y sus “aires de diva”.

En un encuentro con la prensa, Montero fue cuestionada sobre la ausencia de su colega y sin rodeos aseguró que distintas acciones agotaron la paciencia de la producción quienes finalmente terminaron por decirle adiós del proyecto, a pesar de que les faltaban pocas fechas para terminar.

"Bueno en realidad yo trataba de ser siempre muy respetuosa pero de repente si ya en escena la señora me empezaba a decir put*, me decía que ‘enviosa’ y yo decía ‘ay Dios mío, eso no viene en el texto’, pero bueno pues es su estilo y yo me mantuve en mi guion, en mis textos y en el trabajo”, comentó.

La actriz aseguró que dentro de los camerinos optaba por ignorar a su compañera, ya que no le gusta participar en este tipo de competencias. Sin embargo, fueron los productores quienes decidieron tomar cartas en en el asunto.

“No había forma en que ella acatara. Yo la verdad me quedo con lo mío, yo seguí en la obra y ella ya no estuvo por obvias razones, no fue decisión de ella fue de la compañía, fue decisión de nuestro director porque era algo que se venía arrastrando de tiempo atrás desde un principio. Guardamos, fuimos muy prudentes, muy respetuosos pero llega un momento en que eso revienta porque tiene que reventar, entonces cuando sucedió eso de la conferencia pues yo no me lo esperaba”, agregó.

Finalmente, Ivonne mencionó que aunque intentó mantenerse al margen del conflicto, todo se complicaba con cada función. “Ya después de que se abrió todo esto, como los insultos en escena y así fue como ‘no,no,no’. Yo en algún momento dije ‘si somos lo suficientemente profesionales no tendríamos porqué llevarlo a escena’, lo llevó, yo no, yo respeto mi trabajo y seguí aquí, por algo estoy aquí”, concluyó.

¿Cómo inició la enemistad?

Cabe recordar que la pelea inició cuando Aleida Núñez fue coronada como Reina del Mariachi, título que se le había prometido a Ivonne. En ese momento, Montero aseguró que respetaba la carrera de su compañera, pero era evidente que estaba molesta. “Yo no conozco tampoco sus intenciones internas de querer demostrar algo… sé cómo trabaja, eso sí, sé cómo es su estilo de trabajar y lo respeto, muchas cosas no las comparto pero otras me las guardo porque no soy de escándalos, porque aparte voy a salir en una obra con ella así que no pasa nada", dijo ante las cámaras de Venga La Alegría.

¡Aleida Núñez e Ivonne Montero mostraron sus diferencias en plena conferencia de prensa y en #VLA te explicamos el origen de este conflicto! ���� #VLA #MiércolesVLA >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/6HEgoeR4sk — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) March 16, 2022

Tiempo después, en la conferencia de prensa donde se habló del proyecto, Aleida confrontó a Ivonne por estas palabras, mientras ella negó haber hablado mal de ella y pidió que mostraran el video donde criticaba a su colega. Aunque al final el director de la obra les pidió que se dieran un abrazo para reconciliarse, parece que la tensión entre ambas no desapareció.