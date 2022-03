Ivonne Montero declararía contra Pascacio López

Ciudad de México.- La actriz Ivonne Montero no descartó la probabilidad de testificar contra su ex novio Pascacio López, después de que fuese vinculado a proceso por abuso sexual contra Sarah Nichols.

Es lamentable lo que pasó, no con él, sino con las personas que estuvieron afectadas directamente, tarde o temprano tenía que suceder algo así como lo que pasó, le tocará enfrentar la realidad de las cosas, su problema”

Expresó la artista en entrevista para el programa Hoy.

Previno agresiones

De igual forma, la artista recordó que durante su noviazgo detectó algunos detalles por los cuales terminó su relación antes de sufrir algún tipo de agresión.

“Yo la primera vez lo expuse, le dije ‘tienes un problema’, ya la segunda vez, tercera vez, se terminó la relación, si yo hubiera seguido, se hubiera acrecentado ese tipo de violencia, hubiera ocurrido algún ataque físico, o alguna violencia física, pero yo no lo permití y es ahí lo que tenemos que las mujeres ser como muy atentas a estos focos rojos”, destacó.

Finalmente, Montero se solidarizó con Sarah y se dijo dispuesta a colaborar con la justicia y declarar contra su expareja si fuera necesario.

“Podría ser, o sea tendría que realmente cuestionarme, tendría que realmente asesorarme con un abogado que me diga ‘sí vale la pena, no vale la pena de acuerdo a lo sucedido’, no habría pruebas más que cuando salió a la luz que se dio a conocer esta situación”, concluyó.