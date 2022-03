Aleida Nuñez e Ivonne Montero hicieron evidente sus “diferencias” en rueda de prensa 

CIUDAD DE MÉXICO.- Aleida Núñez e Ivonne Montero volvierón a protagonizar un momento “incómodo” durante la conferencia de prensa, después de una discusión que en su momento tuvieron por la malinterpretación de una entrevista por parte de Ivonne.

Lo que sucedió fue que Ivonne hace unos meses durante un encuentro con la prensa envió fuertes indirectas contra Aleida Nuñez, quien habría sido coronada por tercera vez como Reina del Mariachi, reconocimiento que antes era el que ella recibía.

Durante la conferencia de prensa, Ivonne Montero llegó a ser cuestionada por un medio de comunicacón sobre las declaraciones que en su momento había hecho a su “colega” a lo que ella pidió que pusieran los videos, porque no habría dicho nada “malo”.

Además la actriz agregó que fue un mal entendido que lo había ocasionado los organizadores de dicho evento y que era mejor poner las evidencias de tal cual lo que había dicho para no crear algún problema.

Debido a la situación Aleida Nuñez frente a las cámaras recordó las declaraciones que había hecho su “colega” y reveló que todo habría sucedido porque ella fue coronada como la Reina del Mariachi, pero aclaró que no existe ninguna rivalidad entre ellas.

Lo que sale en el video se queda en el video, yo no habia visto, tu me querido gabo me la hicieron llegar, en su momento si me extrañó los comentarios, pero independientemente de eso yo te quiero mucho” reveló la actriz.