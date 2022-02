Aleida Núñez termina su relación con empresario petrolero: ¿Qué pasó?

MÉXICO.- Aleida Núñez confirmó el fin de su relación con un importante empresario, el petrolero Bubba Saulsbury, con quien tuvo un romance luego de que una amiga en común los presentara hace algunos meses.

Cabe señalar que la relación llamó la atención por las extravagantes muestras de cariño entre la actriz y el millonario empresario tejano, como el viaje que hicieron a Dubai y las 2 mil rosas rojas que le regaló a Aleida.

Aunque Núñez siempre optó por reservarse los detalles de la relación, en varias ocasiones respondió a las críticas por la diferencia de edad entre ellos, pues muchos aseguraban que era su Sugar Daddy, implicando que había intereses económicos en el romance. "Más allá de todo, yo lo conocí a él como hombre, más allá de lo que pueda tener (...) Si camina bien todo, me gustan las relaciones serias y formales", dijo anteriormente en una entrevista para Gustavo Adolfo Infante.

"Estoy contenta, creo que es una buena persona. No podría estar con alguien que no me trate bien, no sólo en lo material, en el sentido como hombre. He tratado de respetarme mucho, evitar personas tóxicas en mi vida y en muchos sentidos lo admiro, lo respeto y vamos viendo cómo camina la relación", señaló también para el periodista.

Confirma ruptura

Sin embargo, la actriz confirmó en un encuentro con la prensa que la relación no prosperó y reveló que la razón fue la distancia entre ambos, ya que él reside en Texas y ella en la Ciudad de México.

"Desafortunadamente la distancia no juega a favor, el hecho de que esté en Texas y yo acá, la verdad sí hay muchas cosas que en su momento uno quisiera compartir más de cerca, tanto emociones de felicidad o de tristeza y desafortunadamente pues por la distancia a veces eso nos afecta para que pueda haber una conexión cercana'', explicó.

La desafortunada ruptura parece llegar en un mal momento para la actriz, pues su mascota, el perrito llamado Bambi, perdió la vida a los 15 años luego de varias complicaciones de salud. El veterinario tuvo que dormir a la mascota y, entre lágrimas, Aleida explicó que fue una situación muy dolorosa para ella.