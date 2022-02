Esta es la razón por la que Carlos Trejo y Alfredo Adame NO pueden pelear

MÉXICO.- Ya son varias veces en las que Alfredo Adame y Carlos Trejo se han retado a una pelea a golpes y la última vez incluso acordaron la fecha y el lugar para el encuentro. Sin embargo, la esperada pelea no llega nunca y tal parece que todo es a causa de la orden de restricción que tiene Adame contra el investigador paranormal.

En una entrevista para De primera mano, Trejo estuvo como invitado por medio de una videollamada telefónica y habló de la presunta pelea. Principalmente, Gustavo Adolfo Infante mencionó el rumor que asegura que la promesa de la lucha es solo una estrategia por parte de ambos para mantenerse en los medios.

Trejo negó rotundamente que la pelea sea un engaño mediático y dijo que siempre ha estado dispuesto a subirse al cuadrilátero, pero Adame ha encontrado excusas para evitar el encuentro. Según explicó el autor de Cañitas, tiene tres órdenes de restricción por parte del actor y no puede haber una pelea si no se retiran.

“Yo siempre he estado dispuesto a llevar a cabo este evento, yo no necesito ninguna situación publicitaria en ningún sentido y en ningún aspecto […]. Lo que me comentó Alberto (su representante) es que mientras este señor, Adame, no quite las órdenes de restricción que me tiene puestas ese cobarde no puede haber pelea”, comentó Trejo mostrando los documentos.