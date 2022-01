A Aleida Núñez le gustaría tener un hijo por vientre de alquiler con su novio millonario

Ciudad de México.- Aleida Núñez confirmó su relación sentimental con el empresario estadounidense Bubba Saulsbury de 51 años.

La actriz sigue disfrutando de su romance y se deshizo en halagos para Bubba, aunque muchos lo consideren su “sugar daddy”.

Te puede interesar: Aleida Núñez defiende a pretendiente millonario por críticas de sobrepeso

Durante su encuentro con la prensa tras ser coronada como Reina del Mariachi, Núñez habló sobre su relación.

“Siempre es súper lindo, súper cariñoso, sus mensajes y siempre atento y bueno, pues, ya somos novios, eso ya no lo puedo platicar de más, porque ya es algo muy personal”, comentó.

Te puede interesar: Aleida Núñez aclara si su viaje a Medio Oriente fue pagado por su 'sugar daddy'

Aún no hay planes de boda

Al escuchar las preguntas sobre si tiene planes de boda, Núñez explicó: “La verdad es que creo que está muy apresurado eso para hablar ahora porque apenas nos estamos conociendo, son pocos meses, hay que ver cómo se dan las cosas, yo no tengo prisa de nada, creo que hoy en día tengo más estabilidad que nunca en mi vida en muchos sentidos”.

Sin embargo, la artista de 41 años sorprendió al confesar que no descarta volver a convertirse en madre por medio de un vientre de alquiler.

Te puede interesar: Aleida Núñez se manifiesta tras muerte de Carlos Marín; asegura que fue su novio

“La verdad es que ahorita ya no tengo contemplado eso, posiblemente hagamos una… bueno mi hermana siempre soñó con tener un hijo, entonces me dice ‘¡estaría increíble!, yo te presto mi vientre para que tengas otro hijo’, pero sería más como una cuestión de ella que yo apoyaría y por supuesto que en su momento lo platicaríamos con calma y haríamos el tratamiento adecuado, pero por ahora yo ya no, yo estoy muy bien con Alexander, tiene 8, casi 9 años”, detalló.

Desconoce por qué Ivonne Montero no quiso participar

Dejando a un lado los temas amorosos, Aleida dijo desconocer los verdaderos motivos por los que su colega Ivonne Montero no quiso participar en el mismo evento, aunque los rumores aseguran que la actriz se negó a asistir porque no la iban a condecorar como reina.

Te puede interesar: Aleida Núñez enloquece con su blusa transparente

“Obviamente la conozco muy bien, me extraña que esté teniendo esa actitud, tal vez la información no es… hay que checar bien qué fue lo que sucedió, pero bueno, ya llegará su momento”, dijo al respecto.