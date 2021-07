Aleida Núñez enloquece con su blusa transparente

CIUDAD DE MÉXICO.- Aleida Núñez vuelve a demostrar que es una de las actrices más bellas de la industria, pues enloqueció a sus fans al posar con una blusa transparente.

La actriz, que recientemente dio de qué hablar por no ser coronadacomo reina de la Marcha del Orgullo en CDMX, causó la sensación con su más reciente publicación en su cuenta oficial de Instagram.

En la imagen que compartió a sus más de 3.4 millones de seguidores, la actriz de “Mañana es para siempre” derrochó sensualidad al pie de unas escaleras, donde lució una blusa transparente color negro que dejó entrever su brassier.

Además, lució sus piernas con unos ajustados leggins color verde que atrapó todas las miradas de los internautas.

“Estás preciosa”, “Bella”, “Hermosa”, “Te ves divina”, “Guapísima”, son algunos mensajes que pueden leerse en los comentarios de la publicación.

ALEIDA NÚÑEZ FUE AGREDIDA EN EVENTO LGBTQ+

Recientemente, Aleida vivió un mal trago luego de retirarse de un evento de la comunidad LGBTQ+, por ser agredida por el organizador, que estaba en estado de ebriedad.

En el video que circula en redes sociales, la actriz no daba crédito a lo que sucedía, y argumentó que tenía más de un mes y medio de haber recibido la invitación, además de que aceptó sin cobrar nada.

“Esta noche me hicieron una invitación para ser coronada como ‘Reina de la comunidad’ en un conocido lugar en la Zona Rosa (en la Ciudad de México). Desafortunadamente, y tristemente, me tuve que retirar del evento porque se tornó muy agresivo. Violencia, gritos, y yo la verdad no estoy acostumbrada a tener una vida así”, explicó Aleida.

“Tenemos que abrirnos de corazón, de nuestros ideales; apoyar la diversidad. Pero desafortunadamente me encontré con esta triste historia y me tuve que retirar del lugar”, lamentó.