Aleida Núñez: Organizador de evento LGBTQ+ la agrede por estar ebrio

CIUDAD DE MÉXICO.- Lo que tendría que haber sido un evento lleno de color y alegría, se convirtió en un mal trago para Aleida Núñez, quien no fue coronada como reina de la comunidad LGBTQ+, debido a que fue agredida por el organizador, que estaba en estado de ebriedad.

La actriz fue invitada para ser la anfitriona de un evento en un antro de la Ciudad de México, pero se retiró del lugar.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Ahora, trasciende que Rodrigo Fragoso, el organizador de este evento LGBTQ+, amedrentó contra Aleida, argumentando que si no se expresaba bien del Consejo de Yucatán (un estado que no permite los matrimonios igualitarios) no le daría la corona.

En el video que circula en redes sociales, la actriz no daba crédito a lo que sucedía, y argumentó que tenía más de un mes y medio de haber recibido la invitación, además de que aceptó sin cobrar nada.

“HUBO VIOLENCIA Y GRITOS”: ALEIDA NÚÑEZ

En un video publicado en sus redes sociales, la famosa explicó lo sucedido la noche en que sería coronada como la “Reina del Gay Pride 2021”.

Esta noche me hicieron una invitación para ser coronada como ‘Reina de la comunidad’ en un conocido lugar en la Zona Rosa (en la Ciudad de México). Desafortunadamente, y tristemente, me tuve que retirar del evento porque se tornó muy agresivo. Violencia, gritos, y yo la verdad no estoy acostumbrada a tener una vida así”, explicó Aleida.

“Tenemos que abrirnos de corazón, de nuestros ideales; apoyar la diversidad. Pero desafortunadamente me encontré con esta triste historia y me tuve que retirar del lugar”, lamentó.