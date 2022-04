Niurka reveló lo que veran de ella en 'La Casa de los Famosos

CIUDAD DE MÉXICO.- Niurka Marcos es una de las figuras más famosas del medio del espectáculo, sobre todo se ha vuelto polémica por sus declaraciones sobre las situaciones de otros artistas.

El pasado 6 de abril se dio a conocer por medio de las redes sociales que la también bailarina formaría parte de la segunda temporada de La Casa de los Famosos, siendo la primer participante dada a conocer publicamente.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la vedette reveló todo lo que será capaz de mostrar en cada capítulo que será transmitido en el reality donde posiblemente siga causando polémica.



La artista dio a conocer que será una mujer totalmente transparente, como lo ha sido hasta ahora frente a las cámaras donde nunca se ha guardado nada y ha hablado “sin pelos en la lengua”.

A niurka esa que conoces, esa niurka irreverente, transparente, justa desinhibida, perp que tiene allá donde tú todavía no lo notas algo de pudor” se puede leer en la publicación.

Aunque Niurka se ha caracterizado por ser una persona muy extrovertida y “abierta” en sus comentarios, delcaró también tiene una parte personal en la que suele ser más pudorosa y que mostrará frente a la cámara.

La presencia de la bailarina ha generado mucho expectativa para el público que ya se encuentra en espera de conocer a los otros participantes, para que el reality comience, que es un poco inspirado a Big Brother Vip.

Los usuarios hicieron llegar sus muestras de cariño y apoyo en la ubicación: “voy a verlo por ti”, “que hermosa”, “que ganes, no caigas en provocaciones”, “marca tus reglas”, “mucho éxito”, se puede leer en la publicación.

Niurka defiende a su hijo Juan Osorio del papel que realizó en bioserie de Vicente Fernández

Durante la bioserie dedicada al Charro Huentintán ha sido motivo de críticas, sobre todo para Emilio Osorio, hijo de Juan Osorio, que ha recibido algunos señalamientos por parte del público, quienes comentaron que habría conseguido el papel por el parentesco con el productor.



“Las críticas negativas y que no son constructivas, que no aportan nada y que son críticas desfasadas y ofensivas, molestas. Lo único que detonan es el termostato de su éxito. Yo mientras más me envidian y entre más me tratan de jod*r, más me elevan, más me catapultan”, argumentó la actriz en la entrevista recopilada por Imagen Televisión.