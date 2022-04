Niurka critica a Nodal por tatuajes en el rostro: "son naquerías"

MÉXICO.- En un reciente encuentro con los medios recuperado por el canal de YouTube de Berenice Ortiz, Niurka dio su opinión sobre las recientes polémicas, como el ya conocido pleito entre Belinda y Nodal por el millonario anillo de compromiso y las acusaciones en contra de Aleida Núñez por supuestos aires de diva en la obra Amor de tres.

Niurka opinó que una joya tan valiosa como la que le dio Nodal a la cantante debe tener una factura y debe estar a nombre de alguien, seguramente de Christian, por lo que piensa que él es el dueño del anillo. La polémica vedette también aprovechó para hablar de los tatuajes que se ha hecho Nodal, especialmente en el rostro.

“Yo le dije que él era una estrella, que no debía tatuarse tanto la cara porque su cara es su fachada. Son naquerías diferentes a las mías, ve mis naquerías, me mantienen lindas [...] otro tipo de naquería, pero la de él sí está muy de la chingada, porque parece un periódico su jeta”, dijo la actriz.

Después un reportero le preguntó "qué tan 'naco' es Nodal del 1 al 10" a lo que la actriz contestó que 8. "Le faltan dos para perder el piso", comentó. Así mismo, dijo que no le parece una persona atractiva y que simplemente no es su tipo. Cuando le preguntaron si le parecía feo, ella no quiso usar esa palabra. "Yo no le puedo decir feo porque Juan (Osorio) es feo y fue mi marido, me estaría mordiendo la lengua", comentó.

Arremete contra Aleida Núñez

Por otro lado, Niurka arremetió contra Aleida Núñez, pues desde su repentina salida de la obra de teatro Amor de tres se ha dicho que fue despedida por su enemistad con Ivonne Montero. Fue la propia Ivonne quien dijo ante la prensa que Aleida tenía comportamientos de diva y que la insultaba en el escenario.

Niurka declaró que no son actitudes que le correspondan a Núñez, pues no la considera una verdadera vedette. "Vedette es una artista que canta, baila, actúa, tiene una preparación técnica, tiene facilidad de palabra... no, no, no, no le falta, no tiene, no es nada, no existe”, dijo la actriz.

Finalmente, habló de La casa de los famosos, la cual inicia el próximo 10 de mayo y donde compartirá espacio con Laura Bozzo con quien tiene una marcada enemistad. Niurka dijo que espera sacar lo mejor de la conductora peruana, pues piensa que es una persona que tiene muchas historias que contar.