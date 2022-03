Laura Bozzo quiere contar su vida en bioserie

Ciudad de México.- La presentadora Laura Bozzo expresó su deseo de tener una bioserie donde se puediese relatar algunos fragmentos de su vida.

Aunque muchas personalidades del medio rechazan la idea de contar controversias de su vida, Laura se mostró dispuesta a contarlo en un proyecto así.

Eso lo está viendo mi productor y mi agencia, ellos están viendo todo, y estamos viendo qué es lo mejor, y vamos a ver qué pasa, si Dios quiere salimos con todo, lo bueno, lo malo, lo feo, lo espantoso”

Explicó la conductora de televisión.

En el aeropuerto de la CDMX, Bozzo agradeció el poder haber conseguido trabajo nuevamente en México después de los problemas legales que tuvo.

La tercera oportunidad

“Ahí está, ya no soy la segunda, soy la tercera oportunidad, quien cree en Dios, quien está de la mano de Dios, y quien actúa honestamente, siempre tiene oportunidades, yo si creo ciegamente en que uno puede volver a empezar de cero”, manifestó.

Finalmente, Laura confesó que gracias a todos estos incidentes es que ahora es una mejor persona. “No me creo nada, he cometido muchísimos errores y espero no volver a cometerlos y aprendí mi lección, a golpes a veces, aunque mi madre me lo advirtió, hay muchas cosas que las mamás siempre se dan cuenta y uno no las acepta ‘no confíes en nadie, no gastes el dinero en tonterías’, en fin, cosas que siempre me decía y yo no acaté”.