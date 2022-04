Christian Nodal asegura que no se ha quitado ningún tatuaje

Ciudad de México.- Christian Nodal habló sobre el arte de plasmar en la piel y lo que ello conlleva.

El cantante muestra su amor por los tatuajes, pues no solo tiene varios en el cuerpo, sino que también en el rostro los luce.

Durante su paso por la alfombra roja de los premios Latin AMAs, el intérprete fue cuestionado por las presentadoras Myrka Dellano y Giselle Blondet sobre el tatuaje que más le ha dolido, a lo que Nodal comentó:

¿Qué tatuaje más le ha dolido a Nodal?

“El que más me ha dolido es el que le hice a Adamari, ella anda estrenando tatuaje… ¿por qué me ha dolido?, porque tenía mucho miedo de lastimarla, de hacer algo mal”, dijo con una gran sonrisa el cantautor.

Sin embargo, el momento se tornó un poco incómodo cuando Mirka le manifestó si no le había dolido quitarse alguno de los diseños que tiene en su cuerpo, por lo que el cantautor inmediatamente replicó: “No, no me he quitado ninguno”.

Christian Nodal tiene todos sus tatuajes

Mientras Dellano contestó: “o te los tapas”, haciendo alusión a los que recientemente modificó tras su ruptura con Belinda, Blondet señaló: “a mí un pajarito me dijo que te había hecho la misma pregunta y tú le habías dicho que el tatuaje que más te habías dolido es el tatuaje que te habían hecho en el alma”.

Al escuchar esta declaración Christian reaccionó sorprendido, por lo que Giselle añadió: “me pareció algo increíble ¿no?”; sin embargo, Nodal únicamente lanzó una sonrisa.

Tras mostrar sus dotes como tatuador de estrellas como Adamari López, durante la gala celebrada en Estados Unidos, la estrella del regional mexicano se hizo acreedor al premio especial Evolución Extraordinaria, así como al galardón a Artista Favorito Solo-Regional Mexicano, Álbum Favorito-Regional Mexicano, por Ahora y Canción Favorita-Regional Mexicano por el tema Botella tras Botella, junto a Gera MX.