La única fotografía de Christian Nodal que Belinda dejó en su cuenta de Instagram

MÉXICO.- El pasado 12 de febrero una de las parejas favoritas del espectáculo anunció su ruptura. Belinda y Nodal sorprendieron a sus seguidores con la noticia de su separación y, con ello, el fin de su compromiso. De igual forma, los cantantes borraron las numerosas fotografías juntos que se podían ver en sus cuentas de Instagram, aunque los internautas han notado que Belinda dejó una imagen de su expareja.

Aunque parece no quedar rastro de las sesiones de fotos que protagonizaron, los eventos a los que fueron juntos o las selfies de la pareja en su tiempo a solas; en el perfil de Belinda queda aún una imagen del sonorense. Se trata de una publicación hecha el 8 de enero en el 2021 donde la cantante recopila imágenes de lo que fue su celebración de año nuevo.

“Gracias a todo el equipo que hizo posible esta noche tan especial 2021. Ana, gracias por tu dedicación, cuidaste todos los detalles, gracias a mi familia y amigos por estar conmigo, los amo!”, escribió la actriz.

En una de las fotografías aparece Nodal al lado de don Ignacio Peregrín y Nachito, padre y hermano de la cantante respectivamente. Los tres hombres aparecen sonriendo y brindando, pues el intérprete gozaba de una cercana relación con los familiares de su entonces prometida.

El detalle de que esta imagen sigue en el perfil de Belinda fue descubierto por los usuarios de redes sociales en medio del anuncio de Nodal sobre su nueva canción. El músico confirmó el pasado 14 de abril que lanzará el tema “Por el resto de tu vida” al lado de la cantante Martina Stoessel, conocida como Tini.

"Por el resto de tu vida"

Cabe recordar que esta canción fue compuesta por el intérprete para ser cantada con Belinda. Desde que los cantantes anunciaron su romance sus fans les pidieron que estrenaran una colaboración, por lo que hicieron este tema juntos y planeaban estrenarlo el 14 de febrero de este año, pero esto no fue posible porque terminaron.

Aunque muchos de sus seguidores festejaron la noticia, otros no lo tomaron de la mejor manera y se lo hicieron saber. Algunos de los comentarios al respecto decía: “pensé que eras más maduro y que no harías nada con esa canción”.

En un stream de Twitch, el cantante mexicano Christian Nodal confirmó que su canción "Por El Resto de Tu Vida" será en colaboracion con TINI pic.twitter.com/JKhXqZfoX1 — TINI Data (@TINIData) April 14, 2022

Rápidamente, el joven artista contestó: “les voy a decir una cosa de las canciones, es música al final, y yo no voy a desperdiciar un tema que sé que va a marcar a todas las personas, entonces no entiendo, o sea, entiendo su punto, pero me vale madr$s, lo siento mucho”.