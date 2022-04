¡No fue con Belinda! Christian Nodal y Tini Stoessel grabarán himno de amor

Ciudad de México.- A casi 3 meses desde que Christian Nodal y Belinda pusieran fin a su relación, el cantante reveló un detalle que sorprendió a sus seguidores así como a los de Beli.

Anteriormente se había dado a conocer que la pareja Nodeli tenía planes de colaborar musicalmente y prueba de ello fue ''Por el resto de tu vida'' canción que todo apuntaba para que saliera a la luz el 14 de febrero como su himno de amor.

Después de su ruptura, algunos seguidores consideraron que el tema no saldría de forma oficial, no obstante, Nodal se encontraba en la plataforma de Twitch en una dinámica de preguntas y respuestas, a lo que un seguidor le cuestionó sobre la salida del tema 'Por el resto de tu vida' y Nodal respondió:

Sí va a salir, pero con Tini”

En un reciente live en Twitch, el cantante mexicano, Christian Nodal confirma que tiene una colaboración con TINI. pic.twitter.com/yaxHycnRzW — TINI Perú �� (@PeruconTini) April 14, 2022

La respuesta del público

Aunque muchos de sus seguidores festejaron la noticia, otros no lo tomaron de la mejor manera y se lo hicieron saber. Algunos de los comentarios al respecto decía: “pensé que eras más maduro y que no harías nada con esa canción”.

Rápidamente, el joven artista contestó: “les voy a decir una cosa de las canciones, es música al final, y yo no voy a desperdiciar un tema que sé que va a marcar en todas las personas, entonces no entiendo, o sea, entiendo su punto, pero me vale madr$s, lo siento mucho”.

De esta forma Christian Nodal sigue manifestando su deseo de dejar en el pasado todo lo que un día lo vinculó con Belinda, como es el caso de esta canción